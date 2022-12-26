Китай планує поглиблювати співпрацю з росією — Finance.ua

Китай планує поглиблювати співпрацю з росією Сьогодні 19:14 — Світ

Китай планує поглиблювати співпрацю з росією

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що його позиція щодо агресії рф в Україні є неупередженою.

Як зазначає AP, на пресконференції у Пекіні він дав зрозуміти, що Китай поглиблюватиме зв’язки з росією наступного року.

Ван заявив, що Китай «поглиблюватиме стратегічну взаємну довіру і взаємовигідну співпрацю» з росією. Минулого тижня військові кораблі двох країн провели спільні військово-морські навчання в Східнокитайському морі.

«Що стосується кризи в Україні, ми послідовно дотримуємося основоположних принципів об’єктивності та неупередженості, не надаючи перевагу тій чи іншій стороні, не підливаючи масла у вогонь і тим більше не шукаючи егоїстичної вигоди з ситуації», — сказав Ван, згідно з офіційним текстом його виступу.

Ван звинуватив США в «односторонньому залякуванні» і заявив, що Китай продовжить відігравати конструктивну роль у закінченні війни в Україні своїм власним шляхом, йдеться в заяві МЗС Китаю.

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