Китай планує поглиблювати співпрацю з росією — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Китай планує поглиблювати співпрацю з росією

Світ
31
Китай планує поглиблювати співпрацю з росією
Китай планує поглиблювати співпрацю з росією
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що його позиція щодо агресії рф в Україні є неупередженою.
Як зазначає AP, на пресконференції у Пекіні він дав зрозуміти, що Китай поглиблюватиме зв’язки з росією наступного року.
Ван заявив, що Китай «поглиблюватиме стратегічну взаємну довіру і взаємовигідну співпрацю» з росією. Минулого тижня військові кораблі двох країн провели спільні військово-морські навчання в Східнокитайському морі.
«Що стосується кризи в Україні, ми послідовно дотримуємося основоположних принципів об’єктивності та неупередженості, не надаючи перевагу тій чи іншій стороні, не підливаючи масла у вогонь і тим більше не шукаючи егоїстичної вигоди з ситуації», — сказав Ван, згідно з офіційним текстом його виступу.
Ван звинуватив США в «односторонньому залякуванні» і заявив, що Китай продовжить відігравати конструктивну роль у закінченні війни в Україні своїм власним шляхом, йдеться в заяві МЗС Китаю.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Факти
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.