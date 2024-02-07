Китай на порозі виробництва чипів наступного покоління, попри обмеження США — FT — Finance.ua
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Китай на порозі виробництва чипів наступного покоління, попри обмеження США — FT

Технології&Авто
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Китай на порозі виробництва чипів наступного покоління, попри обмеження США — FT
Китай на порозі виробництва чипів наступного покоління, попри обмеження США — FT
Національні виробники чипів Китаю планують випустити процесори для смартфонів наступного покоління вже цього року, попри зусилля США обмежити розвиток передових технологій.
Про це пише Financial Times.
SMIC та Huawei планують створити новий 5-нанометровий процесор, підтримуючи мету Пекіна в галузі передових напівпровідників.
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За словами двох джерел, найбільший у країні виробник чипів SMIC зібрав у Шанхаї нові лінії з виробництва напівпровідників для масового виробництва чипів, розроблених технологічним гігантом Huawei.
Цей план підтримує цілі Пекіна досягти самозабезпеченості чипами, оскільки в жовтні адміністрація президента Джо Байдена посилила обмеження на експорт сучасного обладнання для виробництва чипів, посилаючись на міркування національної безпеки.
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США також працюють з Нідерландами та Японією, щоб заблокувати доступ Китаю до найновіших чипів і верстатів.
За словами двох обізнаних людей, SMIC має намір використовувати наявні запаси обладнання американського та голландського виробництва для виготовлення більш мініатюрних 5-нанометрових чипів. На виробничій лінії виготовлятимуться чипи Kirin, розроблені підрозділом Huawei HiSilicon та призначені для нових версій смартфонів преміум-класу.
Хоча 5-нм чипи все ще відстають на покоління від нинішніх передових 3-нм чипів, цей крок покаже, що напівпровідникова промисловість Китаю все ще досягає поступового прогресу, незважаючи на експортний контроль США.
За матеріалами:
Forbes.ua
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