Китай контролюватиме людей за допомогою блокчейн-технологій — Finance.ua

Китай контролюватиме людей за допомогою блокчейн-технологій Сьогодні 06:34 — Технології&Авто

Китай контролюватиме людей за допомогою блокчейн-технологій

Технологія блокчейн використовуватиметься для перевірки справжніх імен 1,4 млрд жителів Китаю. Моніторинг буде здійснено завдяки сервісній мережі на основі BSN (еквівалент ідентифікаційного номера. — Ред.).

Міністерство громадської безпеки Китаю очолило програму під назвою RealDID. Ініціатива на національному рівні вже викликала занепокоєння серед захисників конфіденційності даних, так само як свого часу проект Worldcoin.

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Запуск служби RealDID дасть можливість користувачам реєструватися і входити на сайти в інтернеті абсолютно анонімно, використовуючи адреси DID і закриті ключі. При цьому для них буде гарантовано, що бізнес-дані та транзакції не будуть пов’язані з особистою інформацією.

У пресреліз йдеться про те, що BSN — перша у світі децентралізована система ідентифікації імен національного рівня. BSN China управляється Національним інформаційним центром Китаю у співпраці з місцевими великими технологічними компаніями China Mobile і China UnionPay. Міжнародні операції контролюються BSN Global, яка являє собою самостійну організацію.

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Одразу шість провідних соціальних мереж Китаю, включно з WeChat, Sina Weibo, Douyin, Kuaishou, Bilibili і Xiaohongshu, зобов’язують творців контенту, які мають понад 500 тис. або 1 млн передплатників, публічно відображати справжні імена або відомості про фінансових покровителів. Державні ЗМІ заявили, що це було зроблено для підвищення довіри та забезпечення громадського контролю.

Нещодавно медійники повідомляли, що двопартійний законопроект заборонить чиновникам федерального уряду використовувати створені у Китаї блокчейни та здійснювати транзакції. Законопроект створений для того, щоб «спробувати запобігти потенційним ризикам національної безпеки й захистити приватні дані від іноземних шпигунів».

noworries За матеріалами:

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