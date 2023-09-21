Китай хоче збільшити торговельну та інвестиційну співпрацю з рф — Finance.ua

Китай хоче збільшити торговельну та інвестиційну співпрацю з рф
Китай закликає до зміцнення транскордонних зв’язків з росією та поглиблення взаємної торгівлі і інвестиційної співпраці між країнами.
Про це повідомляє Reuters.
За відомостями видання, російський міністр економічного розвитку Максим Рєшетніков провів «поглиблені» дискусії щодо економічної співпраці з міністром торгівлі Китаю Ваном Веньтао.
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Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао під час переговорів у Пекіні заявив, що китайсько-російське економічне та торговельне співробітництво продовжує поглиблюватися та стає більш «твердим» під «стратегічним керівництвом» глав двох держав, згідно із заявою його міністерства.
«Оскільки війна в Україні триває вже другий рік, а росія перебуває під санкціями Заходу, москва покладається на економічну підтримку свого союзника Пекіна, живлячись китайським попитом на нафту та газ, а також на зерно», — йдеться у повідомленні.
Згідно з останніми даними китайської митниці, у серпні китайський імпорт російських товарів зріс на 3% порівняно з роком раніше до 11,5 мільярда доларів, звернувши назад падіння на 8% у липні.
«Пекін відкинув критику Заходу щодо його зростаючого партнерства з москвою у світлі війни росії проти України. Він наполягає, що зв’язки не порушують міжнародні норми, і Китай має прерогативу співпрацювати з будь-якою країною, яку він вибере», — зазначає Reuters.
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