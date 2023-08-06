Іноземці більше не хочуть їхати в Китай: росіяни ситуацію не врятують — Finance.ua
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Іноземці більше не хочуть їхати в Китай: росіяни ситуацію не врятують

Світ
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По мірі зростання геополітичної напруженості між Китаєм і Заходом, все менше іноземних туристів приїжджають в країну, що може стати серйозною і довгостроковою проблемою для другої економіки світу, яка сподівалася заробити на відновленні туристичних поїздок після закінчення пандемії Covid-19.
Як пише The Wall Street Journal, відсутність іноземних мандрівників особливо помітна у великих містах, таких як Пекін та Шанхай, де кількість іноземців, які відвідали країну в першій половині року, становила менше чверті показників до 2019 року.
При цьому в цілому по турпутівках в континентальний Китай за перший квартал 2023 року прибули лише 52 тисячі осіб в порівнянні з 3,7 мільйонами в першому кварталі 2019 року.
«Кількість відвідувачів з Європи, Америки, Японії та Кореї істотно скорочується», — констатував директор напівофіційної асоціації туризму Китаю Сяо Цяньхуей ще в травні цього року.
Експерти відзначають, що, з одного боку, менша кількість туристів і бізнесменів з-за кордону означає скорочення можливостей для Китаю показати себе іноземцям в позитивному ключі.
З іншого боку, відсутність відвідувачів також призведе до зниження інвестицій у Китай. Прямі іноземні інвестиції в країну вже впали до 20 мільярдів доларів в першому кварталі в порівнянні зі 100 мільярдами доларів з аналогічним періодом минулого року, згідно з аналізом урядових даних, проведеним Марком Вітцке з дослідницької фірми Rhodium Group.
За матеріалами:
УНІАН
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