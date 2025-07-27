Китай будує найбільшу у світі гідроелектростанцію — Finance.ua

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Китай будує найбільшу у світі гідроелектростанцію

Технології&Авто
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Китай будує найбільшу у світі гідроелектростанцію
Китай будує найбільшу у світі гідроелектростанцію
Китай офіційно розпочав будівництво найбільшої гідроелектростанції у світі, що розташовуватиметься на східному краю Тибетського плато. Проєкт вартістю щонайменше $170 мільярдів стане наймасштабнішим у Китаї з часів будівництва ГЕС «Три ущелини».
Про це повідомляє Reuters.
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Споруда складатиметься з п’яти каскадних гідроелектростанцій із загальною річною потужністю виробництва 300 млрд кВт⋅год — це дорівнює річному споживанню електроенергії у Великій Британії.
ГЕС розташують на нижній течії річки Ярлунг Цангпо, де вода стрімко спадає на 2000 метрів протягом 50 км.

Які ризики викликає проєкт

Видання зазначає, що проєкт уже викликав занепокоєння Індії та Бангладеш, які побоюються наслідків для мільйонів жителів нижче за течією.
Екологи та міжнародні організації попереджають про ризики для біорізноманіття одного з найбагатших екологічних регіонів Азії.
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На тлі новин фондовий ринок Китаю відреагував зростанням: індекс CSI Construction & Engineering піднявся на 4%, а акції провідних інженерних компаній досягли щоденного ліміту зростання в 10%.
Акції підприємств, що займаються тунельною технікою та системами моніторингу, також злетіли на 30%.
Проєкт також стимулює значний попит на цемент, вибухові матеріали та інші будівельні ресурси. За прогнозами, об’єкт почне функціонувати у 2030-х роках.
За матеріалами:
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