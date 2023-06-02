"Київводоканал" зробив заяву щодо показань лічильників: як реструктуризувати борги — Finance.ua

"Київводоканал" зробив заяву щодо показань лічильників: як реструктуризувати борги Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

"Київводоканал" зробив заяву щодо показань лічильників: як реструктуризувати борги

У комунальному підприємстві «Київводоканал» зробили важливу заяву щодо показань лічильників в українській столиці — з 1 по 9 червня не прийматимуть показників лічильників. Наразі облікові бази закриті.

Про це стало відомо із офіційного повідомлення прес-служби КП.

За словами комунальників, відбувається обробка даних за минулий місяць та формуються нарахування.

«Якщо ви забули або не встигли передати показання вчасно, цього місяця нарахування буде здійснено за середніми показниками ваших лічильників за попередні три місяці. Але якщо ви не передаватимете дані довгий час, це може призвести до невірних нарахувань», — сказано в заяві.

Передати показники можна буде з 10 числа до останнього дня місяця. Нагадаємо, що в українській столиці можна сплатити борги за опалення та гарячу воду частинами.

Про це стало відомо із офіційного повідомлення, яке опублікувала прес-служба комунального підприємства «Київтеплоенерго».

За словами комунальників, для цього слід укласти договір реструктуризації та погодити графік погашення заборгованості. Зробити це допоможуть спеціалісти Центру комунального сервісу.

Механізм поетапної оплати боргу дозволить знизити фінансове навантаження на сімейний бюджет та рівномірно розподілити виплати щодо погашення заборгованості.

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Для укладення договору реструктуризації необхідно надати копії:

паспорти (або ID-картки та виписки з Єдиного державного демографічного реєстру),

картки платника податків PHOKПП (IPH) (не надається власником ID-картки),

документа, що підтверджує право власності на житлове приміщення/квартиру та виписку Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності,

доручення представника та його паспорт (якщо договір укладатиме представник власника).

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