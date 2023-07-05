Київстар збільшив кількість мегабайтів у деяких тарифах користувачів — Finance.ua

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Київстар збільшив кількість мегабайтів у деяких тарифах користувачів

Особисті фінанси
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Київстар збільшив кількість мегабайтів у деяких тарифах користувачів
Київстар збільшив кількість мегабайтів у деяких тарифах користувачів
Київстар оновлює умови нарахування додаткового пакету мегабайтів після використання основного обсягу інтернету в тарифі.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Що змінилося? З 4 липня в додатковому пакеті мобільного інтернету абоненти контракту отримуватимуть 500 Мб за 20 гривень та зможуть використовувати його до кінця доби. Після закінчення всіх мегабайт в пакеті, буде діяти безлімітний інтернет з обмеженням швидкості до 0,8 Мбіт/с. Наступного дня абоненти можуть отримати повторно додатковий пакет на тих же умовах.
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Зазначимо, раніше у більшості тарифів додаткові 100Мб інтернету коштували 10 гривень на день, а це означає, що в оновленому пакеті надаватиметься в 5 разів більше мегабайт, що набагато вигідніше для наших абонентів.
Такі оновлення відбудуться для тарифних планів:
  • Київстар 4G Simple,
  • Київстар 4G Simple+,
  • Київстар Онлайн+,
  • Київстар Родина,
  • Smart,
  • Інтернет для батьків,
  • ВАШ Старт,
  • ВАШ Вибір,
  • ВАШ Регіон,
  • LOVE UA. Контракт,
  • LOVE UA База,
  • LOVE UA Cвобода,
  • ЛЮБОВ до батьків та ЛЮБОВ до батьків. Домашній.
За матеріалами:
Finance.ua
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