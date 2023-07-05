Київстар збільшив кількість мегабайтів у деяких тарифах користувачів — Finance.ua

Київстар збільшив кількість мегабайтів у деяких тарифах користувачів Сьогодні 15:51 — Особисті фінанси

Київстар збільшив кількість мегабайтів у деяких тарифах користувачів

Київстар оновлює умови нарахування додаткового пакету мегабайтів після використання основного обсягу інтернету в тарифі.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Що змінилося? З 4 липня в додатковому пакеті мобільного інтернету абоненти контракту отримуватимуть 500 Мб за 20 гривень та зможуть використовувати його до кінця доби. Після закінчення всіх мегабайт в пакеті, буде діяти безлімітний інтернет з обмеженням швидкості до 0,8 Мбіт/с. Наступного дня абоненти можуть отримати повторно додатковий пакет на тих же умовах.

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Зазначимо, раніше у більшості тарифів додаткові 100Мб інтернету коштували 10 гривень на день, а це означає, що в оновленому пакеті надаватиметься в 5 разів більше мегабайт, що набагато вигідніше для наших абонентів.

Такі оновлення відбудуться для тарифних планів:

Київстар 4G Simple,

Київстар 4G Simple+,

Київстар Онлайн+,

Київстар Родина,

Smart,

Інтернет для батьків,

ВАШ Старт,

ВАШ Вибір,

ВАШ Регіон,

LOVE UA. Контракт,

LOVE UA База,

LOVE UA Cвобода,

ЛЮБОВ до батьків та ЛЮБОВ до батьків. Домашній.

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