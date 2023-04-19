Київстар дозволить зменшити абонплату в популярному тарифі: як це зробити — Finance.ua

Київстар дозволить зменшити абонплату в популярному тарифі: як це зробити Сьогодні 12:36 — Особисті фінанси

Київстар дозволить зменшити абонплату в популярному тарифі: як це зробити

Київстар збільшив можливості для налаштування своїх тарифних планів під потреби абонентів. Тепер оператор запустив послугу «Суперсила Економія» у тарифі LOVE UA На Максимум

Що це дасть? Після її активації вартість тарифу для абонентів зменшиться до 125 грн, замість стандартних 175 грн. При цьому абоненти зможуть налаштувати наповнення тарифу додатковими послугами.

Що входить у послугу? Абоненти, які підключать Суперсилу Економія, за 125 грн отримають у тарифі безлімітні дзвінки всередині мережі, 500 МБ мобільного інтернету та одну із Суперсил, доступних у тарифному плані, на вибір. Наприклад, можна вибрати Суперсилу 100 хвилин на інші мережі та за кордон, якщо клієнту треба дзвонити не тільки в мережі Київстар. Або обрати Суперсилу 5 ГБ, якщо потрібний мобільний інтернет.

Суперсила Економія створена для людей, яким не треба хвилини на інші мережі або інтернет у тарифі, а головне — дзвінки в мережі. Проте, за потреби абоненти зможуть обрати ці послуги як другу Суперсилу.

Підключити нову опцію можна набравши безкоштовний номер *477*65# або знайти її в додатку можна набравши безкоштовний номер *477*65# або знайти її в додатку Мій Київстар

Нагадаємо, що Київстар ще з 2021 року пропонує своїм абонентам тарифи із Суперсилами — додатковими послугами, які можна обрати як доповнення до основного тарифу без доплати. Суперсили дають можливість абонентам налаштувати свій пакет послуг під їх особисті потреби, завдяки великому вибору додаткових послуг.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.