«Київстар» закриває два дешеві тарифи: названо дату — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Київстар» закриває два дешеві тарифи: названо дату

Особисті фінанси
238
«Київстар» закриває два дешеві тарифи: названо дату
«Київстар» закриває два дешеві тарифи: названо дату
«Київстар» з 25 листопада оновлює тарифну лінійку. В результаті для абонентів стане недоступним підключення до тарифів «Ваш старт» та «Ваш регіон» (по 135 грн на місяць). Нові тарифи за такими цінами не представлено, їх вартість стартує зі 150 грн на місяць.
Про це свідчать дані на сайті «Київстару». Тариф поки що не зміниться у тих, хто вже підключений до згаданих пакетів. Однак такі абоненти не отримають бонуси, які пропонуються в інших пакетах лінійки «Ваш».
Обмеження також торкнулися інших тарифів. Так, з 18 листопада у нових абонентів «Київстар» немає можливості підключити тарифи «Простий» та «Київстар Онлайн».
Читайте також
Крім того, з 18 листопада нові абоненти тарифу «Ваш вибір» (175 грн на місяць) більше не можуть підключити послугу «Домашній інтернет». Для тих, у кого ці послуги підключені раніше, послуга продовжить працювати без змін.
Як повідомлялося раніше, масовані ракетні удари росії завдають шкоди не лише енергосистемі України, а й системам зв’язку. Зокрема, вони призводять до відключення базових станцій. Наразі найпроблемнішою є Одеська область.

Що відбувається з мобільним інтернетом, коли немає світла

За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.