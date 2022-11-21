«Київстар» закриває два дешеві тарифи: названо дату — Finance.ua

«Київстар» закриває два дешеві тарифи: названо дату Сьогодні 17:47 — Особисті фінанси

«Київстар» закриває два дешеві тарифи: названо дату

«Київстар» з 25 листопада оновлює тарифну лінійку. В результаті для абонентів стане недоступним підключення до тарифів «Ваш старт» та «Ваш регіон» (по 135 грн на місяць). Нові тарифи за такими цінами не представлено, їх вартість стартує зі 150 грн на місяць.

Про це свідчать дані на сайті «Київстару». Тариф поки що не зміниться у тих, хто вже підключений до згаданих пакетів. Однак такі абоненти не отримають бонуси, які пропонуються в інших пакетах лінійки «Ваш».

Обмеження також торкнулися інших тарифів. Так, з 18 листопада у нових абонентів «Київстар» немає можливості підключити тарифи «Простий» та «Київстар Онлайн».

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Крім того, з 18 листопада нові абоненти тарифу «Ваш вибір» (175 грн на місяць) більше не можуть підключити послугу «Домашній інтернет». Для тих, у кого ці послуги підключені раніше, послуга продовжить працювати без змін.

Як повідомлялося раніше, масовані ракетні удари росії завдають шкоди не лише енергосистемі України, а й системам зв’язку. Зокрема, вони призводять до відключення базових станцій. Наразі найпроблемнішою є Одеська область.

Обозреватель За матеріалами:

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