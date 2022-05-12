"Київстар" розширив надання внутрішніх тарифів у роумінгу: як отримати (список країн) — Finance.ua

"Київстар" розширив надання внутрішніх тарифів у роумінгу: як отримати (список країн)

Вчора 12:30 — Фондовий ринок

Мобільний оператор «Київстар» заявив, що абоненти можуть спілкуватись за своїми «домашніми» тарифами у 16 країнах.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

До 9 країн ЄС: Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, Молдова, Німеччина, Італія, Литва та Чехія, де вже понад місяць абоненти можуть користуватися мобільним зв’язком та інтернетом за тарифами, як в Україні, «Київстар» додав ще Францію, Іспанію, Австрію, Болгарію, Нідерланди, Латвію та Естонію.

Київстар також збільшує перелік тарифних планів, для яких діють нові умови. У контрактних та бізнес-клієнтів оператора, як і раніше, вони працюють майже у всіх тарифах. А для абонентів передплати будуть доступними не лише в тарифах «ТВІЙ» та «ВСЕ РАЗОМ», а ще й в частині пропозицій 2019-2020 років. З їх повним переліком можна ознайомитися за посиланням

Які умови діятимуть за кордоном

Передплата: ви зможете користуватися гігабайтами, хвилинами та SMS, які входять у ваш тариф. Також вам надаватиметься безлім на вхідні дзвінки

Наприклад, у вас тариф Твій Старт за 135 грн/4 тижні.

За стандартними умовами вам надаються 5 ГБ, 100 хв на інші мобільні по Україні та ще в 10 країн і безлім на Київстар.

За тимчасовими умовами роумінгу ви зможете використовувати свій пакет послуг на інтернет у роумінгу, хвилини на українські номери та по країні перебування, а також безлім на всі вхідні та на Київстар.

Вихідні SMS та дзвінки в інші країни — за стандартною вартістю в роумінгу

Як підключити

Роумінг як вдома починає діяти автоматично.

Важливий момент для тарифів передплати: якщо у вас вже підключено будь-який роумінговий пакет, спочатку дочекайтеся завершення терміну дії або якщо у вас вже підключено будь-який роумінговий пакет, спочатку дочекайтеся завершення терміну дії або відключіть його

Скільки це коштує

Плата за цю послугу відсутня.

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