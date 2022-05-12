"Київстар" розширив надання внутрішніх тарифів у роумінгу: як отримати (список країн) — Finance.ua

До 9 країн ЄС: Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, Молдова, Німеччина, Італія, Литва та Чехія, де вже понад місяць абоненти можуть користуватися мобільним зв’язком та інтернетом за тарифами, як в Україні, «Київстар» додав ще Францію, Іспанію, Австрію, Болгарію, Нідерланди, Латвію та Естонію.
Київстар також збільшує перелік тарифних планів, для яких діють нові умови. У контрактних та бізнес-клієнтів оператора, як і раніше, вони працюють майже у всіх тарифах. А для абонентів передплати будуть доступними не лише в тарифах «ТВІЙ» та «ВСЕ РАЗОМ», а ще й в частині пропозицій 2019-2020 років. З їх повним переліком можна ознайомитися за посиланням.
Які умови діятимуть за кордоном
Передплата: ви зможете користуватися гігабайтами, хвилинами та SMS, які входять у ваш тариф. Також вам надаватиметься безлім на вхідні дзвінки
Наприклад, у вас тариф Твій Старт за 135 грн/4 тижні.
За стандартними умовами вам надаються 5 ГБ, 100 хв на інші мобільні по Україні та ще в 10 країн і безлім на Київстар.
За тимчасовими умовами роумінгу ви зможете використовувати свій пакет послуг на інтернет у роумінгу, хвилини на українські номери та по країні перебування, а також безлім на всі вхідні та на Київстар.