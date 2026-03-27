Місце для вашої реклами

«Київстар» купить 6 сонячних електростанцій на Львівщині

Антимонопольний комітет України надав «Київстару» дозвіл на придбання шести сонячних електростанцій у Львівській області.
Про це інформує пресслужба АМКУ, пише Delo.ua.

Дозвіл

Дозвіл АМКУ охоплює придбання активів шести компаній:
  • ТОВ «Енергопостач-Плюс»,
  • «Лайтфул»,
  • «Санлайт Дженерейшн»,
  • «Терновиця Солар»,
  • «Енерджі Спейс»,
  • «Терновиця Солар Плюс».
Ці сонячні електростанції пов’язані з девелопером Іваном Торським, інші — з родиною Трофименків, власниками мережі кінотеатрів Multiplex. Раніше власники вже намагалися продати ці активи французькій енергетичній компанії Total, однак угода тоді не відбулася.

Інтерес «Київстару»

Прагнення знизити залежність від коливань цін на електроенергію. Ще у грудні 2025 року компанія придбала СЕС «Санвін 11», яка, за її оцінками, здатна покривати близько 4% енергоспоживання оператора.

Думки експертів

Аналітики відзначають, що розвиток власної генерації дозволяє бізнесу ефективно хеджувати ризики та оптимізувати витрати, особливо в умовах нестабільного енергоринку.
У перспективі компанія може використовувати вироблену електроенергію для забезпечення власної інфраструктури, зокрема дата-центрів.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, сонячна електростанція потужністю 3−4 кВт може повністю забезпечити базові потреби приватного будинку — від освітлення до побутової техніки.
Водночас у світі нещодавно з'явилася тенденція: деякі люди повністю знімають сонячні панелі зі своїх дахів. На перший погляд, це здається нелогічним — навіщо відмовлятися від безкоштовної відновлюваної енергії? Але причини складніші, ніж просто невдоволення.
За матеріалами:
Finance.ua
Зелена енергетикаКиївстар
Місце для вашої реклами
