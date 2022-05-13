Київські перевізники анонсували суттєве підвищення вартості проїзду — Finance.ua

Київські перевізники анонсували суттєве підвищення вартості проїзду

Вчора 11:03 — Особисті фінанси

Київські перевізники анонсували суттєве підвищення вартості проїзду

У разі підвищення цін на пальне до 60-70 гривень за літр ближче до червня столичні маршрутники піднімуть вартість проїзду до 15 гривень.

Про це заявив голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Моісеєнко.

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«Ситуація [з пальним] впливає, тому, я думаю, ближче до червня, якщо буде така ситуація з приводу цін на пальне, коли цінники вже будуть 60, 70 грн, то я думаю будуть змушені перевізники все ж підняти вартість проїзду до 15 гривень», — сказав Моїсеєнко.

За його оцінками, сьогодні на маршрути виїжджають 30% рухомого складу через дефіцит пального та низький пасажиропотік.

Довідка Finanace.ua:

наприкінці квітня в Україні виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішення проблеми 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%;

7 травня стало відомо, що чверть українських заправок підвищила ціни на паливо, літр бензину коштував близько 55 гривень;

за словами президента Асоціації операторів ринку нафтопродуктів, паливна криза в Україні триватиме щонайменше два місяці.

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