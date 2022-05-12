Шахрайство під час війни: талони на пальне — Finance.ua
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Шахрайство під час війни: талони на пальне

Вчора 19:02Кримінал
702
Схема стара, як світ, але в нинішніх умовах дефіциту пального вона знову актуалізувалася.
Наразі одна з можливостей заправитися — по заздалегідь придбаних талонах. От шахраї і продають такі талони.
Лишень вони не дійсні, а дізнатися про це можна вже на АЗС.
Або ж аферисти просять передплату на картку та зникають, залишаючи вас без талонів, пального, грошей.
Детальніше про схему з талонами на пальне ми писали ще до повномасштабної війни в цій статті.

Як уберегтися

Не переказуйте кошти наперед, не переказуйте гроші тим, кому не довіряєте. Це універсальне правило вбереже ваші фінанси.
Ще одне із золотих правил: намагайтесь не купувати нічого «з рук». Бажання заощадити кілька гривень може зіграти з вами поганий жарт.
Якщо ж ідеться про щось дефіцитне, як от пальне, ретельно перевірте інформацію щодо продавця. Витрачений на це час, повірте, окупиться.
Читайте більше в нашому матеріалі -

Шахрайство під час війни: схеми, що діють зараз

За матеріалами: Finance.ua
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