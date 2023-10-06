Київрада погодила для «Київтеплоенерго» реструктуризацію боргів за газ — Finance.ua
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Київрада погодила для «Київтеплоенерго» реструктуризацію боргів за газ

Казна та Політика
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Київрада погодила для «Київтеплоенерго» реструктуризацію боргів за газ
Київрада погодила для «Київтеплоенерго» реструктуризацію боргів за газ
Київська міська рада рішенням погодила комунальному підприємству «Київтеплоенерго» (КТЕ) здійснення реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ, що виникла за відповідними договорами з НАК «Нафтогаз України».
«Виконання реструктуризації дозволить стабілізувати фінансовий стан „Київтеплоенерго“, що є одним із ключових кроків для надійного проходження опалювального сезону», — повідомляють у пресрелізі КТЕ в п’ятницю.
Як заявив заступник голови Київської міської держадміністрації (КМДА) Петро Пантелеєв, слова якого наведено у документі, проведення реструктуризації також сприятиме формуванню в «Нафтогазі» фінансової можливості купівлі обсягів природного газу, зокрема необхідних для теплопостачання столиці взимку.
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За його словами, виконання запропонованого механізму реструктуризації дасть змогу укласти теплопостачальникам відповідні угоди з «Нафтогазом», розподіляючи фінансове навантаження на «Київтеплоенерго» в частині оплати боргу за газ.
«Зазначений механізм реструктуризації сприятиме більш ефективній взаємодії „Нафтогазу“ та „Київтеплоенерго“. Адже попереду важкий опалювальний сезон. Тому з одного боку, це врегулює договірні відносини компаній та унеможливить ризики перебоїв у постачанні газу для потреб міста, з іншого — фінансово стабілізує КТЕ, яке матиме необхідний ресурс для проходження зими, враховуючи ризик пошкоджень інфраструктури внаслідок атак ворога», — наголосив Пантелеєв.
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Механізм реструктуризації заборгованості теплопостачальних і теплогенерувальних організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення затверджено відповідним законом України № 1730 від 3 листопада 2016 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
borgexpert
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