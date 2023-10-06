Київрада погодила для «Київтеплоенерго» реструктуризацію боргів за газ — Finance.ua

Київрада погодила для «Київтеплоенерго» реструктуризацію боргів за газ
Київська міська рада рішенням погодила комунальному підприємству «Київтеплоенерго» (КТЕ) здійснення реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ, що виникла за відповідними договорами з НАК «Нафтогаз України».
«Виконання реструктуризації дозволить стабілізувати фінансовий стан „Київтеплоенерго“, що є одним із ключових кроків для надійного проходження опалювального сезону», — повідомляють у пресрелізі КТЕ в п’ятницю.
Як заявив заступник голови Київської міської держадміністрації (КМДА) Петро Пантелеєв, слова якого наведено у документі, проведення реструктуризації також сприятиме формуванню в «Нафтогазі» фінансової можливості купівлі обсягів природного газу, зокрема необхідних для теплопостачання столиці взимку.
За його словами, виконання запропонованого механізму реструктуризації дасть змогу укласти теплопостачальникам відповідні угоди з «Нафтогазом», розподіляючи фінансове навантаження на «Київтеплоенерго» в частині оплати боргу за газ.
«Зазначений механізм реструктуризації сприятиме більш ефективній взаємодії „Нафтогазу“ та „Київтеплоенерго“. Адже попереду важкий опалювальний сезон. Тому з одного боку, це врегулює договірні відносини компаній та унеможливить ризики перебоїв у постачанні газу для потреб міста, з іншого — фінансово стабілізує КТЕ, яке матиме необхідний ресурс для проходження зими, враховуючи ризик пошкоджень інфраструктури внаслідок атак ворога», — наголосив Пантелеєв.
Механізм реструктуризації заборгованості теплопостачальних і теплогенерувальних організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення затверджено відповідним законом України № 1730 від 3 листопада 2016 року.
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