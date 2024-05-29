«Київавтодор» оголосив тендер на ремонт мосту Метро за 2 млрд грн — Finance.ua

«Київавтодор» оголосив тендер на ремонт мосту Метро за 2 млрд грн Сьогодні 20:45 — Казна та Політика

«Київавтодор» оголосив тендер на ремонт мосту Метро за 2 млрд грн

Комунальна корпорація «Київавтодор» оголосила тендер на протиаварійні роботи на мосту Метро, йдеться на сайті Prozorro. Очікувана вартість робіт становить понад 2 млрд грн.

Як пише Forbes.ua, минулого року голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко повідомив, що міст перебуває у «втомленому» стані вже протягом двох років, але лише у 2023-му було спрямовано кошти з бюджету на його капітальний ремонт або взагалі будь-які ремонтні роботи.

Згідно із сайтом Prozorro, наразі триває подання тендерних пропозицій, кінцевий строк — 11 червня.

Сам тендер відбудеться 12 червня.

Строк виконання протиаварійних робіт на мосту Метро — до 31 грудня 2026 року.

Минулого року департамент транспортної інфраструктури КМДА повідомляв, що міст у аварійному стані. Зазначалося, що за оцінками європейських фахівців, перебудувати міст Метро коштує щонайменше €500 млн.

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