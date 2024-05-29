«Київавтодор» оголосив тендер на ремонт мосту Метро за 2 млрд грн — Finance.ua

«Київавтодор» оголосив тендер на ремонт мосту Метро за 2 млрд грн
Комунальна корпорація «Київавтодор» оголосила тендер на протиаварійні роботи на мосту Метро, йдеться на сайті Prozorro. Очікувана вартість робіт становить понад 2 млрд грн.
Як пише Forbes.ua, минулого року голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко повідомив, що міст перебуває у «втомленому» стані вже протягом двох років, але лише у 2023-му було спрямовано кошти з бюджету на його капітальний ремонт або взагалі будь-які ремонтні роботи.
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Згідно із сайтом Prozorro, наразі триває подання тендерних пропозицій, кінцевий строк — 11 червня.
Сам тендер відбудеться 12 червня.
Строк виконання протиаварійних робіт на мосту Метро — до 31 грудня 2026 року.
Минулого року департамент транспортної інфраструктури КМДА повідомляв, що міст у аварійному стані. Зазначалося, що за оцінками європейських фахівців, перебудувати міст Метро коштує щонайменше €500 млн.
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