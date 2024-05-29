«Київавтодор» оголосив тендер на ремонт мосту Метро за 2 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Київавтодор» оголосив тендер на ремонт мосту Метро за 2 млрд грн

Казна та Політика
27
«Київавтодор» оголосив тендер на ремонт мосту Метро за 2 млрд грн
«Київавтодор» оголосив тендер на ремонт мосту Метро за 2 млрд грн
Комунальна корпорація «Київавтодор» оголосила тендер на протиаварійні роботи на мосту Метро, йдеться на сайті Prozorro. Очікувана вартість робіт становить понад 2 млрд грн.
Як пише Forbes.ua, минулого року голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко повідомив, що міст перебуває у «втомленому» стані вже протягом двох років, але лише у 2023-му було спрямовано кошти з бюджету на його капітальний ремонт або взагалі будь-які ремонтні роботи.
Читайте також
Згідно із сайтом Prozorro, наразі триває подання тендерних пропозицій, кінцевий строк — 11 червня.
Сам тендер відбудеться 12 червня.
Строк виконання протиаварійних робіт на мосту Метро — до 31 грудня 2026 року.
Минулого року департамент транспортної інфраструктури КМДА повідомляв, що міст у аварійному стані. Зазначалося, що за оцінками європейських фахівців, перебудувати міст Метро коштує щонайменше €500 млн.
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.