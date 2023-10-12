Київ закупив квартир для переселенців майже на 230 млн гривень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Київ закупив квартир для переселенців майже на 230 млн гривень

Нерухомість
63
Київ закупив квартир для переселенців майже на 230 млн гривень
Київ закупив квартир для переселенців майже на 230 млн гривень
Мер Києва Віталій Кличко у столичній мерії вручив 64 ордери на нові квартири внутрішньо переміщеним особам для тимчасового проживання. Київ закупив квартир для переселенців майже на 230 млн гривень.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Читайте також
«Місто забезпечує вимушених переселенців роботою і медичним обслуговуванням, влаштовує дітей до шкіл та садочків. Сьогодні 956 родин внутрішньо переміщених осіб у Києві потребують житла. Це багатодітні родини; сім'ї, які виховують дітей із інвалідністю; родини, де мама одна виховує дітей. А також непрацездатні особи та інші люди, які потребують особливої уваги та підтримки. І столиця вже закупила 113 квартир сумарною вартістю майже 230 млн гривень, які надає безкоштовно вимушеним переселенцям для тимчасового проживання. Квартири є власністю територіальної громади Києва», — заявив Кличко.
Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення — з 24 лютого 2022 року — в Києві вже зареєструвалася близько 281 тисяча ВПО. Із них — понад 55 тисяч дітей.
Читайте також
Найбільше внутрішніх переселенців проживають у Дарницькому районі - майже 45 тисяч, в Оболонському — більше 34 тисяч і в Святошинському — близько 32 тисяч.
А з 2014 року у столиці свій прихисток знайшли загалом більше 400 тисяч українців. Це майже 325 тисяч сімей. Зокрема, 70 тисяч дітей, близько 15 тисяч осіб із інвалідністю та понад 66 тисяч пенсіонерів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.