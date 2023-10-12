Київ закупив квартир для переселенців майже на 230 млн гривень — Finance.ua

Київ закупив квартир для переселенців майже на 230 млн гривень Сьогодні 09:13 — Нерухомість

Київ закупив квартир для переселенців майже на 230 млн гривень

Мер Києва Віталій Кличко у столичній мерії вручив 64 ордери на нові квартири внутрішньо переміщеним особам для тимчасового проживання. Київ закупив квартир для переселенців майже на 230 млн гривень.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«Місто забезпечує вимушених переселенців роботою і медичним обслуговуванням, влаштовує дітей до шкіл та садочків. Сьогодні 956 родин внутрішньо переміщених осіб у Києві потребують житла. Це багатодітні родини; сім'ї, які виховують дітей із інвалідністю; родини, де мама одна виховує дітей. А також непрацездатні особи та інші люди, які потребують особливої уваги та підтримки. І столиця вже закупила 113 квартир сумарною вартістю майже 230 млн гривень, які надає безкоштовно вимушеним переселенцям для тимчасового проживання. Квартири є власністю територіальної громади Києва», — заявив Кличко.

Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення — з 24 лютого 2022 року — в Києві вже зареєструвалася близько 281 тисяча ВПО. Із них — понад 55 тисяч дітей.

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Найбільше внутрішніх переселенців проживають у Дарницькому районі - майже 45 тисяч, в Оболонському — більше 34 тисяч і в Святошинському — близько 32 тисяч.

А з 2014 року у столиці свій прихисток знайшли загалом більше 400 тисяч українців. Це майже 325 тисяч сімей. Зокрема, 70 тисяч дітей, близько 15 тисяч осіб із інвалідністю та понад 66 тисяч пенсіонерів.

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