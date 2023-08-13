Переселенці повертаються додому і шукають роботу — дослідження Сьогодні 09:49 — Особисті фінанси

Переселенці повертаються додому і шукають роботу — дослідження

Переселенці повертаються у прифронтові регіони та виходять на ринок праці, щоб розвивати економіку, відбудовувати територію. Примітно, що на ринок виходить більше шукачів зі сфери ІТ, між якими точиться конкуренція за роботу.

Про це свідчать результати дослідження Work.ua.

Згідно з даними Work.ua, кількість шукачів, які створили або оновили резюме, в липні склала 358 551 особа, що на 2% більше рівня червня. Серед них 57% жінок та 43% чоловіків.

Серед шукачів найбільше фахівців за посадами: продавець-консультант, адміністратор, менеджер з продажу, водій, бухгалтер, бариста / бармен / офіціант, медична сестра.

Регіон проживання чи локація, яку вибирали нові кандидати збігаються з областями з найбільшою кількістю вакансій: Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області, а також дистанційно.

У липні найбільшу динаміку приросту шукачів, які створили або оновили резюме, показали прифронтові області:

Херсонська (+10%);

Запорізька (+4%);

Донецька (+3%);

Харківська (+2%);

Дніпропетровська (+2%).

«Можемо зробити висновок, українці повертаються додому та виходять на ринок праці, щоб відновлювати економіку», — кажуть у Work.ua

Найбільше нових шукачів з’явилося у категоріях: «Медицина, фармацевтика» (+6%), «Культура, музика, шоу-бізнес» (+4%), «Сільське господарство, агробізнес» (+4%), «Юриспруденція» (+3%), «Краса, фітнес, спорт» (+3%), «IT, комп’ютери, інтернет» (+3%), «Управління персоналом, HR» (+3%) та «Освіта, наука» (2%). Примітно, що понад 10 000 шукачів прибуло у категоріях «Медицина, фармацевтика», «Освіта, наука» і понад 20 000 — в «IT, комп’ютери, інтернет».

Найбільший приріст шукачів показали фахівці: перукар (+30%), оператор відеоспостереження (+28%), вчитель української мови (+28%), актор (+20%), патрульний поліції (+20%), тестувальник (+18%).

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