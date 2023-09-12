Київ готується до підключення до теплопостачання дитсадків, шкіл та лікарень — Finance.ua

Київ готується до підключення до теплопостачання дитсадків, шкіл та лікарень Сьогодні 12:45 — Казна та Політика

Київ готується до підключення до теплопостачання дитсадків, шкіл та лікарень

Рада оборони Києва розпорядилась підготуватись до підключення систем теплопостачання об'єктів соціальної сфери — закладів охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної і загальної середньої освіти, соціально-медичних установ.

Про це заявив очільник КМВА Сергій Попко.

Читайте також Укртеплокомуненерго: українці можуть залишитися без опалення та гарячої води

«Керівники теплопостачальних підприємств і організацій (незалежно від форм власності) отримали розпорядження Ради оборони Києва забезпечити готовність підключення систем теплопостачання в цих закладах. Водночас прошу керівників об'єктів соціальної сфери підготувати і подати відповідні заявки на включення систем теплопостачання», — заявив Сергій Попко.

Читайте також «Центренерго» імпортуватиме вугілля для проходження опалювального сезону

Як зазначив Попко, ворог знов буде намагатися «занурити Київ у темряву і холод» Тому підготовка до опалювального сезону надважлива, зазначив очільник КМВА.

Довідка Finance.ua:

8 серпня Державна інспекція енергетичного нагляду України повідомила, що понад 5,5 тисячі об'єктів теплоенергетики отримали підтвердження стану готовності до роботи в опалювальний сезон.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.