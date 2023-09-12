Київ готується до підключення до теплопостачання дитсадків, шкіл та лікарень — Finance.ua

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Київ готується до підключення до теплопостачання дитсадків, шкіл та лікарень

Казна та Політика
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Київ готується до підключення до теплопостачання дитсадків, шкіл та лікарень
Київ готується до підключення до теплопостачання дитсадків, шкіл та лікарень
Рада оборони Києва розпорядилась підготуватись до підключення систем теплопостачання об'єктів соціальної сфери — закладів охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної і загальної середньої освіти, соціально-медичних установ.
Про це заявив очільник КМВА Сергій Попко.
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«Керівники теплопостачальних підприємств і організацій (незалежно від форм власності) отримали розпорядження Ради оборони Києва забезпечити готовність підключення систем теплопостачання в цих закладах. Водночас прошу керівників об'єктів соціальної сфери підготувати і подати відповідні заявки на включення систем теплопостачання», — заявив Сергій Попко.
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Як зазначив Попко, ворог знов буде намагатися «занурити Київ у темряву і холод» Тому підготовка до опалювального сезону надважлива, зазначив очільник КМВА.

Довідка Finance.ua:

  • 8 серпня Державна інспекція енергетичного нагляду України повідомила, що понад 5,5 тисячі об'єктів теплоенергетики отримали підтвердження стану готовності до роботи в опалювальний сезон.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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