Київ готує частину котелень до роботи без електрики — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Київ готує частину котелень до роботи без електрики

Енергетика
60
Київ готує частину котелень до роботи без електрики
Київ готує частину котелень до роботи без електрики
Столиця завчасно замовила виробництво пересувних мобільних котелень на випадок надзвичайних ситуацій.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
Зазначається, що енергетична інфраструктура столиці продовжує бути головною ціллю російського агресора, який не припиняє обстрілів енергооб’єктів.
«Київ придбав 12 пересувних мобільних котелень, які вже отримало комунальне підприємство „Київтеплоенерго“. У процесі виробництва ще понад 10 таких котелень для столиці. Ми першими в Україні впроваджуємо в роботу мобільні модульні котельні. Ці котельні, у випадку відсутності теплопостачання, можна оперативно розмістити в закладах соціальної сфери — лікарнях, школах, дитсадках. На сьогодні вузлами приєднання альтернативних теплоджерел оснастили вже 50 шкіл та 20 медзакладів міста», — повідомив Кличко.
Читайте також
Мобільну котельню можна доставити на причепі та підключити за кілька годин, під’єднавши до центрального теплопункту закладу. Така модульна котельня здатна безперервно постачати тепло протягом тижня у випадку тривалої відсутності централізованого теплопостачання. Пересувні котельні можна експлуатувати навіть при температури мінус 30 градусів. Їхня дозаправка здійснюється автоматично. Виготовляють їх в Україні. Вартість вдвічі дешевша, ніж в Європі.
Місце для вашої реклами
«Сьогодні ми робимо все, щоб забезпечити киян життєво важливими послугами. Тому місто і закупило необхідне обладнання, і продовжує залучати його в якості допомоги від міжнародних партнерів. Зокрема, від партнерів Київ вже отримав кілька сотень генераторів різної потужності», — додав мер.
Крім того, у столиці наразі працюють понад 530 пунктів обігріву для киян. Також уже понад 60 котельних міста оснастили генераторами, що дозволяє не припиняти теплопостачання у випадку відсутності електрики.

Термобілизна: як обрати, і що буде зігрівати найкраще

За матеріалами:
Главком
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.