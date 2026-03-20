Квитки на літаки подорожчають через війну в Ірані
Провідні європейські авіакомпанії у четвер заявили, що змушені будуть перекласти зростання витрат на пальне на пасажирів. Причиною стало загострення війни в Ірані та затримки нафтових танкерів у Перській затоці.
Про це повідомляє Bloomberg.
Хоча багато перевізників частково захищені від короткострокових коливань цін на нафту завдяки хеджуванню, додаткові витрати неминуче вплинуть на вартість квитків.
Низька маржинальність не дозволяє покрити витрати
Генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі зазначив, що будь-яке зростання витрат на пальне буде перекладене на пасажирів.
Своєю чергою керівник Lufthansa Карстен Шпор підкреслив, що прибутковість галузі залишається низькою: у середньому його компанія заробляє близько 10 євро (приблизно 11 доларів) з одного пасажира.
За його словами, за таких умов авіакомпанії не мають можливості самостійно компенсувати додаткові витрати.
Фактор Ормузької протоки і ціни на нафту
Тривалий конфлікт посилює ризики дефіциту пального, оскільки нафтові танкери не можуть проходити через Ормузьку протоку.
Пальне залишається однією з найбільших статей витрат авіакомпаній. Зростання ціни на нафту марки Brent понад 118 доларів за барель уже змусило частину перевізників запровадити паливні надбавки, а також скоротити окремі рейси.
Пасажири реагують на можливе подорожчання
На тлі очікуваного зростання цін пасажири активніше бронюють квитки, намагаючись зафіксувати нижчі тарифи.
Американські авіакомпанії вже повідомляють про зростання попиту. За їхніми даними, преміальні туристи та ділові мандрівники бронюють перельоти заздалегідь.
Генеральний директор Air France-KLM Бен Сміт зазначив, що попит на нові маршрути компанії до Азії та Африки залишається «дуже високим».
Lufthansa, за словами Карстена Шпора, додала 40 додаткових рейсів до Азії після скорочення присутності на Близькому Сході. Нові рейси були повністю заброньовані протягом кількох днів.
Водночас у середньостроковій перспективі ситуація може змінитися. Як зазначив Шпор, подорожчання пального та авіаквитків неминуче вплине на попит.
За його словами, ринок ще має показати, як саме відреагує на ці фактори.
Також за темою
«Старі» пенсії вдвічі менші: Гетманцев розкритикував систему індексації
Біткоїн сягне $1 млн, це лише питання часу — аналітики
Робота в Україні: які зарплати пропонують і де шукати вакансії
Квитки на літаки подорожчають через війну в Ірані
Довгоочікуваний кросовер Kia EV2 вирушив у продаж
Meta закриває метавсесвіт після інвестицій на $70−80 млрд