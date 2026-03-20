0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Квитки на літаки подорожчають через війну в Ірані

40
Війна на Близькому Сході вплине на вартість авіаквитків
Провідні європейські авіакомпанії у четвер заявили, що змушені будуть перекласти зростання витрат на пальне на пасажирів. Причиною стало загострення війни в Ірані та затримки нафтових танкерів у Перській затоці.
Про це повідомляє Bloomberg.
Хоча багато перевізників частково захищені від короткострокових коливань цін на нафту завдяки хеджуванню, додаткові витрати неминуче вплинуть на вартість квитків.

Низька маржинальність не дозволяє покрити витрати

Генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі зазначив, що будь-яке зростання витрат на пальне буде перекладене на пасажирів.
Своєю чергою керівник Lufthansa Карстен Шпор підкреслив, що прибутковість галузі залишається низькою: у середньому його компанія заробляє близько 10 євро (приблизно 11 доларів) з одного пасажира.
За його словами, за таких умов авіакомпанії не мають можливості самостійно компенсувати додаткові витрати.

Фактор Ормузької протоки і ціни на нафту

Тривалий конфлікт посилює ризики дефіциту пального, оскільки нафтові танкери не можуть проходити через Ормузьку протоку.
Пальне залишається однією з найбільших статей витрат авіакомпаній. Зростання ціни на нафту марки Brent понад 118 доларів за барель уже змусило частину перевізників запровадити паливні надбавки, а також скоротити окремі рейси.

Пасажири реагують на можливе подорожчання

На тлі очікуваного зростання цін пасажири активніше бронюють квитки, намагаючись зафіксувати нижчі тарифи.
Американські авіакомпанії вже повідомляють про зростання попиту. За їхніми даними, преміальні туристи та ділові мандрівники бронюють перельоти заздалегідь.
Генеральний директор Air France-KLM Бен Сміт зазначив, що попит на нові маршрути компанії до Азії та Африки залишається «дуже високим».
Lufthansa, за словами Карстена Шпора, додала 40 додаткових рейсів до Азії після скорочення присутності на Близькому Сході. Нові рейси були повністю заброньовані протягом кількох днів.
Водночас у середньостроковій перспективі ситуація може змінитися. Як зазначив Шпор, подорожчання пального та авіаквитків неминуче вплине на попит.
За його словами, ринок ще має показати, як саме відреагує на ці фактори.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвіаквиткиДешеві авіаквитки
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems