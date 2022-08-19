Квартири в Києві подешевшали: нові ціни — Finance.ua

Квартири в Києві подешевшали: нові ціни Сьогодні 10:07 — Валюта

Квартири в Києві подешевшали: нові ціни

Ціни на квартири у Києві знижуються від початку повномасштабної війни. Лише у липні вартість в оголошеннях зменшилася в середньому на 6,6% (для одиниць) і склала 1387 доларів за квадрат. При цьому йдеться про вартість житла в оголошеннях, реальні угоди можуть відбуватися ще з меншою вартістю.

Як підрахували аналітики Address.ua, двокімнатні впали в ціні на 7,5% до 1387 доларів кв. м.

Медіанна вартість «трикімнатних» знизилася на 5,3% і склала $1231 кв. м.

Найбільший попит (49%) на квартири знаходиться у ціновому діапазоні до $30 тис.

На другому місці житло — вартістю від 30 тис. до 50 тис. доларів.

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Найчастіше (42,5%) українців цікавили двокімнатні квартири.

Однокімнатними варіантами цікавилися 40,8% користувачів, а трикімнатними — 16,3%. Попит серед покупців спостерігається у категорії від 35 до 50 «квадратів», частка таких запитів становить 40,7% від загальної кількості.

Квартирою до 35 кв. м цікавляться 37% претендентів. Відсоток запитів на квартири площею від 50 до 80 кв. м становив 18,5%.

За словами директора консалтингової компанії City Development Solutions Романа Герасимчука, через нестачу реального попиту цінова ситуація на ринку вторинної нерухомості може перейти до стагнації. Ціни на вторинні квартири знаходяться на рівні січня 2022 з невеликим збільшенням.

Телеканал 24 За матеріалами:

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