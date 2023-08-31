Квартальний прибуток банку UBS досяг рекордних $29 млрд після поглинання конкурента Credit Suisse — Finance.ua

Квартальний прибуток банку UBS досяг рекордних $29 млрд після поглинання конкурента Credit Suisse Сьогодні 19:45 — Фондовий ринок

Квартальний прибуток банку UBS досяг рекордних $29 млрд після поглинання конкурента Credit Suisse

Швейцарський банк UBS повідомив, що отримав рекордні $29 млрд прибутку в другому кварталі після екстреного поглинання Credit Suisse.

Про це пише Bloomberg.

UBS Group отримала $29 млрд прибутку за підсумками другого кварталу. Ця сума є результатом бухгалтерської різниці між ціною в $3,8 млрд, яку UBS заплатив за Credit Suisse, а також балансовою вартістю придбаного банку. Прибуток до оподаткування за другий квартал — $1,1 млрд.

Квартальний прибуток UBS перевершив попередній рекорд американського JPMorgan у $14,3 млрд за перший квартал 2021 року.

Зараз UBS керує клієнтськими активами на суму близько $5 трлн.

Нагадаємо, 12 червня UBS Group завершила угоду з придбання колишнього конкурента Credit Suisse, здійснивши найбільше злиття в банківській сфері після фінансової кризи 2008 року.

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Наприкінці червня стало відомо, що UBS Group планує скоротити більше половини штату Credit Suisse Group, що налічує 45 000 осіб. Скорочення робочих місць мали розпочатися в липні, ще два раунди звільнень заплановані на осінь.

Повністю інтегрувати Credit Suisse у свою систему банк UBS планує до 2025 року.

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