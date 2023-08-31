Квартальний прибуток банку UBS досяг рекордних $29 млрд після поглинання конкурента Credit Suisse — Finance.ua

Квартальний прибуток банку UBS досяг рекордних $29 млрд після поглинання конкурента Credit Suisse
Швейцарський банк UBS повідомив, що отримав рекордні $29 млрд прибутку в другому кварталі після екстреного поглинання Credit Suisse.
Про це пише Bloomberg.
UBS Group отримала $29 млрд прибутку за підсумками другого кварталу. Ця сума є результатом бухгалтерської різниці між ціною в $3,8 млрд, яку UBS заплатив за Credit Suisse, а також балансовою вартістю придбаного банку. Прибуток до оподаткування за другий квартал — $1,1 млрд.
Квартальний прибуток UBS перевершив попередній рекорд американського JPMorgan у $14,3 млрд за перший квартал 2021 року.
Зараз UBS керує клієнтськими активами на суму близько $5 трлн.
Нагадаємо, 12 червня UBS Group завершила угоду з придбання колишнього конкурента Credit Suisse, здійснивши найбільше злиття в банківській сфері після фінансової кризи 2008 року.
Наприкінці червня стало відомо, що UBS Group планує скоротити більше половини штату Credit Suisse Group, що налічує 45 000 осіб. Скорочення робочих місць мали розпочатися в липні, ще два раунди звільнень заплановані на осінь.
Повністю інтегрувати Credit Suisse у свою систему банк UBS планує до 2025 року.
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