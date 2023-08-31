Квартальний прибуток банку UBS досяг рекордних $29 млрд після поглинання конкурента Credit Suisse — Finance.ua

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Квартальний прибуток банку UBS досяг рекордних $29 млрд після поглинання конкурента Credit Suisse

Фондовий ринок
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Квартальний прибуток банку UBS досяг рекордних $29 млрд після поглинання конкурента Credit Suisse
Квартальний прибуток банку UBS досяг рекордних $29 млрд після поглинання конкурента Credit Suisse
Швейцарський банк UBS повідомив, що отримав рекордні $29 млрд прибутку в другому кварталі після екстреного поглинання Credit Suisse.
Про це пише Bloomberg.
UBS Group отримала $29 млрд прибутку за підсумками другого кварталу. Ця сума є результатом бухгалтерської різниці між ціною в $3,8 млрд, яку UBS заплатив за Credit Suisse, а також балансовою вартістю придбаного банку. Прибуток до оподаткування за другий квартал — $1,1 млрд.
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Квартальний прибуток UBS перевершив попередній рекорд американського JPMorgan у $14,3 млрд за перший квартал 2021 року.
Зараз UBS керує клієнтськими активами на суму близько $5 трлн.
Нагадаємо, 12 червня UBS Group завершила угоду з придбання колишнього конкурента Credit Suisse, здійснивши найбільше злиття в банківській сфері після фінансової кризи 2008 року.
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Наприкінці червня стало відомо, що UBS Group планує скоротити більше половини штату Credit Suisse Group, що налічує 45 000 осіб. Скорочення робочих місць мали розпочатися в липні, ще два раунди звільнень заплановані на осінь.
Повністю інтегрувати Credit Suisse у свою систему банк UBS планує до 2025 року.

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За матеріалами:
Forbes.ua
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