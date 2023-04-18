Credit Suisse зафіксував відплив коштів на $4,4 млрд після угоди з UBS – Bloomberg — Finance.ua
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Credit Suisse зафіксував відплив коштів на $4,4 млрд після угоди з UBS – Bloomberg

Фондовий ринок
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Credit Suisse зафіксував відплив коштів на $4,4 млрд після угоди з UBS – Bloomberg
Credit Suisse зафіксував відплив коштів на $4,4 млрд після угоди з UBS – Bloomberg
Після того як Credit Suisse Group AG погодився на поглинання конкуруючою UBS Group AG, європейські фонди Credit Suisse зазнали $3,8 млрд чистого викупу в період з 20 березня до 6 квітня, тоді як американські фонди втратили ще $575 млн.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що ці цифри містять лише фонди, які звітують про щоденні показники, і не відображають повну картину управління активами Credit Suisse.
Відплив коштів говорить про складність утримання клієнтів після того, як UBS погодився придбати свого місцевого конкурента в рамках екстреного поглинання за підтримки уряду.
За словами Йоганна Шольца, аналітика з фондового ринку Morningstar, абсолютна цифра «звучить драматично», але відплив становить лише близько 2,5% активів об’єднаних фінустанов.

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