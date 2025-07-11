Квартальний дохід TSMC зріс майже на 39% завдяки попиту на чипи для ШІ — Finance.ua
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Квартальний дохід TSMC зріс майже на 39% завдяки попиту на чипи для ШІ

Фондовий ринок
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Квартальний дохід TSMC зріс майже на 39% завдяки попиту на чипи для ШІ
Квартальний дохід TSMC зріс майже на 39% завдяки попиту на чипи для ШІ
У червні 2025 року виручка тайванської компанії Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), найбільшого у світі виробника напівпровідників, сягнула $9 млрд, що на 40% більше, ніж у червні 2024 року.
Згідно з оцінками аналітиків Reuters, загальна виручка компанії за другий квартал склала $31,9 млрд, що на 38,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Цей показник перевищив прогнози експертів, опитаних агентством LSEG, завдяки зростаючому попиту на чипи для технологій штучного інтелекту (ШІ).
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Повну фінансову звітність за другий квартал, а також прогнози на третій квартал і весь 2025 фінансовий рік компанія оприлюднить 17 липня.
На тлі позитивної динаміки прибутків акції TSMC зросли на 0,9%.
TSMC залишається ключовим гравцем глобального ринку чипів, виготовляючи процесори для таких гігантів, як Apple, Nvidia та AMD. Очікується, що подальше зростання в галузі штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень і надалі стимулюватиме прибутки компанії в найближчих кварталах.
За матеріалами:
borgexpert
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