TSMC розпочинає виробництво мікрочипів нового покоління — Finance.ua

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TSMC розпочинає виробництво мікрочипів нового покоління

Технології&Авто
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TSMC розпочинає виробництво мікрочипів нового покоління
TSMC розпочинає виробництво мікрочипів нового покоління
TSMC повідомила про розширення заводу з виробництва мікрочипів в місті Гаосюн на півдні Тайваню. Це підприємство, як очікується, почне масове виробництво 2-нанометрових мікросхем у другій половині цього року.
Про це повідомляє NHK World.
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Новий чип стане серйозним кроком вперед у продуктивності та ефективності.
Порівняно з попереднім найдосконалішим чипом, створеним за 3-нанометровою технологією, новий продукт TSMC має забезпечити помітні переваги у швидкості обчислень (на 10−15% за того самого рівня потужності) або зменшенні споживання енергії (на 20−30% за тієї самої швидкості), пише The Conversation.
Крім того, щільність транзисторів у 2-нанометрових мікросхемах збільшена приблизно на 15% порівняно з 3-нанометровою технологією.
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Це має дозволити пристроям працювати швидше, споживати менше енергії та ефективніше керувати складнішими завданнями.
TSMC нещодавно уклала угоду на 100 мільярдів доларів США щодо будівництва 5 нових заводів у США. Однак існує невизначеність щодо того, чи можна 2-нанометрові чипи виробляти за межами Тайваню.
За матеріалами:
НВ
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