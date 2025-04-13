TSMC розпочинає виробництво мікрочипів нового покоління — Finance.ua

TSMC розпочинає виробництво мікрочипів нового покоління Сьогодні 05:17 — Технології&Авто

TSMC розпочинає виробництво мікрочипів нового покоління

TSMC повідомила про розширення заводу з виробництва мікрочипів в місті Гаосюн на півдні Тайваню. Це підприємство, як очікується, почне масове виробництво 2-нанометрових мікросхем у другій половині цього року.

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Новий чип стане серйозним кроком вперед у продуктивності та ефективності.

Порівняно з попереднім найдосконалішим чипом, створеним за 3-нанометровою технологією, новий продукт TSMC має забезпечити помітні переваги у швидкості обчислень (на 10−15% за того самого рівня потужності) або зменшенні споживання енергії (на 20−30% за тієї самої швидкості), пише The Conversation.

Крім того, щільність транзисторів у 2-нанометрових мікросхемах збільшена приблизно на 15% порівняно з 3-нанометровою технологією.

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Це має дозволити пристроям працювати швидше, споживати менше енергії та ефективніше керувати складнішими завданнями.

TSMC нещодавно уклала угоду на 100 мільярдів доларів США щодо будівництва 5 нових заводів у США. Однак існує невизначеність щодо того, чи можна 2-нанометрові чипи виробляти за межами Тайваню.

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