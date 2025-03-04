Найбільший світовий виробник чипів TSMC інвестує $100 млрд у виробництво в США для уникнення мит — Finance.ua

Найбільший світовий виробник чипів TSMC інвестує $100 млрд у виробництво в США для уникнення мит Сьогодні 22:04 — Технології&Авто

Найбільший світовий виробник чипів TSMC інвестує $100 млрд у виробництво в США для уникнення мит

Тайванська технологічна компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) — найбільший у світі виробник мікросхем, оголосить про інвестиції в $100 млрд у сучасне виробництво в США, аби уникнути можливих американських мит.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

TSMC, за даними агентства, уже виділила $65 млрд на будівництво виробничих потужностей в Аризоні. Нові $100 млрд можуть стати окремим зобов’язанням або включати частину вже оголошених грошей.

У Financial Times зазначили, що тиск на TSMC посилювався протягом кількох місяців після неодноразових звинувачень президента США Дональда Трампа в тому, що Тайвань «викрав» напівпровідниковий бізнес США.

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Адміністрація Трампа активно просуває політику економічного націоналізму та погрожує митами на імпорт мікросхем. У агентстві вважають, що це може сильно вплинути на економіку Тайваню, яка залежить від експорту напівпровідників. Тайвань, у свою чергу, розглядає різні способи пом’якшити ситуацію, зокрема через закупівлю американської зброї.

Як розповіли у виданні, ці інвестиції означають подальше розширення присутності TSMC у США. Під час першого терміну Трампа група спочатку пообіцяла побудувати один виробничий завод із використанням п’ятинанометрової технології, але пізніше погодилася використовувати на цьому підприємстві більш просунуту 4-нм технологію.

Компанія також погодилася побудувати другий завод, що використовуватиме 2-нм, до 2028 року та створити третій завод у США до кінця десятиліття.

Зараз TSMC займає понад 90% ринку виробництва найсучасніших мікросхем.

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