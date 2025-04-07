Intel та TSMC планують створити спільне підприємство — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Intel та TSMC планують створити спільне підприємство

Технології&Авто
17
Intel та TSMC планують створити спільне підприємство
Intel та TSMC планують створити спільне підприємство
Технологічні компанії Intel та TSMC ведуть переговори про створення спільного підприємства. Стосуватиметься це управління заводом з виробництва мікросхем.
Про це повідомляє Reuters.
Компанія TSMC, яка вважається найбільшим виробником чипів у світі, має отримати у новому підприємстві 20% акцій.
Повідомляється, що на Intel та TSMC тиснули з Білого дому. Таким чином уряд хоче вирішити тривалу кризу в американській компанії Intel.
Читайте також
Ще в березні було відомо, що TSMC звернулося з пропозицією до Nvidia, AMD та Broadcom отримати частки в спільному підприємстві, яке буде управляти заводами Intel.
Крім того, Intel призначила нового генерального директора Ліп-Бу Тана, зокрема щоб відродити компанію на ринку технологій, зокрема що стосується штучного інтелекту та напівпровідників.
У 2024 році Intel повідомила про чистий збиток у розмірі $18,8 млрд.
За матеріалами:
Speka
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems