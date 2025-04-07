Intel та TSMC планують створити спільне підприємство — Finance.ua

Intel та TSMC планують створити спільне підприємство
Технологічні компанії Intel та TSMC ведуть переговори про створення спільного підприємства. Стосуватиметься це управління заводом з виробництва мікросхем.
Про це повідомляє Reuters.
Компанія TSMC, яка вважається найбільшим виробником чипів у світі, має отримати у новому підприємстві 20% акцій.
Повідомляється, що на Intel та TSMC тиснули з Білого дому. Таким чином уряд хоче вирішити тривалу кризу в американській компанії Intel.
Ще в березні було відомо, що TSMC звернулося з пропозицією до Nvidia, AMD та Broadcom отримати частки в спільному підприємстві, яке буде управляти заводами Intel.
Крім того, Intel призначила нового генерального директора Ліп-Бу Тана, зокрема щоб відродити компанію на ринку технологій, зокрема що стосується штучного інтелекту та напівпровідників.
У 2024 році Intel повідомила про чистий збиток у розмірі $18,8 млрд.
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