США виділили Intel 8 мільярдів доларів на виробництво чипів — Finance.ua

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США виділили Intel 8 мільярдів доларів на виробництво чипів

Технології&Авто
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США виділили Intel 8 мільярдів доларів на виробництво чипів
США виділили Intel 8 мільярдів доларів на виробництво чипів
Міністерство торгівлі США оголосило про остаточне виділення $7,86 млрд державних субсидій для Intel на виробництво чипів.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Хоча це менше анонсованих раніше 8,5 мільярдів доларів, це зниження пов’язане з тим, що компанія отримала окремий грант на $3 млрд від Пентагону.
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Ці кошти підтримають виробничі проєкти на суму близько $90 млрд у штатах Аризона, Нью-Мексико, Огайо та Орегон.
«Це означає, що чипи, розроблені в Америці, вироблятимуться та пакуватимуться американськими робітниками в Сполучених Штатах для американської компанії вперше за дуже довгий час», — заявила міністерка торгівлі Джина Раймондо.
Intel вже досягла початкових етапів реалізації проєкту та отримає щонайменше $1 млрд до кінця грудня, повідомив урядовий представник. Він додав, що скорочення гранту не пов’язане з труднощами компанії цього року, зокрема звуженням маржі та масовими звільненнями працівників.
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Субсидія в $7,86 млрд є найбільшою з виділених в рамках закону 2022 року, спрямованого на стимулювання виробництва напівпровідників у США.
Загальний бюджет цієї програми становить $52,7 млрд, з яких $39 млрд спрямовано на виробництво, а $11 млрд — на дослідження.
У вересні Intel отримала контракт на $3 млрд від Міністерства оборони. Ці кошти було виділено з $39 млрд, передбачених для субсидування виробництва чипів, а не з бюджету Пентагону. Це призвело до зменшення початкового гранту для Intel, пояснили в компанії та уряді.
За матеріалами:
Економічна Правда
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