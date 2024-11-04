Збитки Intel у третьому кварталі 2024 року склали $16,6 млрд — Finance.ua

Збитки Intel у третьому кварталі 2024 року склали $16,6 млрд Сьогодні 01:23 — Фондовий ринок

Збитки Intel у третьому кварталі 2024 року склали $16,6 млрд

Компанія Intel опублікувала фінансові результати за третій квартал 2024 року.

Незважаючи на те, що виручка перевищила очікування і склала $13,3 млрд, корпорація зазнала величезних витрат на знецінення активів і реструктуризацію, що призвело до чистих збитків у розмірі $16,6 млрд.

Фінансові показники та причини збитків

Виручка Intel досягла $13,3 млрд, що на 6% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, але на $0,5 млрд більше у порівнянні з попереднім кварталом. Чистий збиток компанії склав безпрецедентні $16,6 млрд через значні витрати на знецінення активів, реструктуризацію та суттєві збитки виробничого підрозділу. Валовий прибуток Intel упав до 15%, що є історичним мінімумом для компанії.

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Продуктова група Intel повідомила про виторг близько $12,997 млрд. Виробничий підрозділ заробив $4,4 млрд, трохи збільшившись з $4,3 млрд у попередньому кварталі, але знизившись з $4,7 млрд у тому ж кварталі роком раніше.

Client Computing Group (CCG) залишається лідируючим підрозділом компанії, згенерувавши $7,3 млрд виручки в третьому кварталі. Це зниження з $7,9 млрд у той же період минулого року та невелике зниження на $100 млн порівняно з другим кварталом 2024 року. Підрозділ досяг операційної маржі в 37,1%, що призвело до операційного прибутку у розмірі $2,7 млрд.

Data Center and AI Group (DCAI) Intel отримала $3,3 млрд виручки, збільшившись як послідовно, так і в річному обчисленні, що є позитивною новиною для компанії. Операційна маржа підрозділу зросла до 10,4%, але операційний прибуток залишився на рівні всього $0,3 млрд, що дивно з огляду на початок поставок високомаржинальних серверних процесорів Xeon 6.

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Підрозділ NEX, що займається продуктами для 5G, edge-комп'ютерінгу, мереж та телекомунікацій, зафіксував виторг у $1,5 млрд, що відповідає показнику минулого року та на $200 млн більше у порівнянні з попереднім кварталом. Операційний прибуток підрозділу збільшився до $300 млн.

Mobileye продемонструвала зростання виручки до $485 млн у третьому кварталі 2024 року, збільшившись із $440 млн у другому кварталі, але все ще нижче за $530 млн, зареєстрованих у третьому кварталі минулого року. Операційний прибуток склав $78 млн, знизившись із $170 млн у третьому кварталі 2023 року і залишившись на рівні попереднього кварталу.

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Altera зіштовхнулася з труднощами: виручка досягла $412 млн, збільшившись із $361 млн у попередньому кварталі, але значно знизившись із $735 млн у третьому кварталі 2023 року. Підрозділ зафіксував прибуток у $9 млн, що є різким падінням із $263 млн прибутку роком раніше, але краще порівняно зі збитком у $25 млн у другому кварталі 2024 року.

Незважаючи на перевищення прогнозів виручки, Intel стикається з серйозними фінансовими викликами, включаючи історично низький валовий прибуток і значні збитки. Компанія продовжує реалізацію стратегії щодо скорочення витрат та підвищення ефективності, але майбутній квартал може виявитися непростим. Інвестори та аналітики уважно стежитимуть за тим, як Intel впорається з цими викликами і чи зможе покращити свої фінансові показники в майбутньому.

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