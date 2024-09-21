Intel відклала будівництво заводів у Європі на два роки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Intel відклала будівництво заводів у Європі на два роки

Фондовий ринок
47
Intel відклала будівництво заводів у Європі на два роки
Intel відклала будівництво заводів у Європі на два роки
Американська корпорація Intel оголосила про відтермінування будівництва заводів у Польщі та Німеччині мінімум на два роки через нижчий, ніж очікувалося, попит на мікросхеми.
Про це повідомив генеральний директор компанії Пет Гелсінгер.
Читайте також
За його словами, Intel зосереджується на скороченні витрат і має намір заощадити $10 млрд у межах оголошеної програми реструктуризації.
Попри затримки в Європі, проєкти Intel у США залишаться незмінними.
Компанія одержить до $3 млрд фінансування від уряду США для збільшення виробництва напівпровідників, зокрема для військових. Також Intel скоротить 15% штату для оптимізації витрат.
Читайте також
Крім того, Intel оголосила про партнерство з Amazon Web Services для спільної розробки мікросхем під індивідуальні потреби замовників.
За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.