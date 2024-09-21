Intel відклала будівництво заводів у Європі на два роки — Finance.ua

Intel відклала будівництво заводів у Європі на два роки Сьогодні 22:20 — Фондовий ринок

Intel відклала будівництво заводів у Європі на два роки

Американська корпорація Intel оголосила про відтермінування будівництва заводів у Польщі та Німеччині мінімум на два роки через нижчий, ніж очікувалося, попит на мікросхеми.

Про це повідомив генеральний директор компанії Пет Гелсінгер.

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За його словами, Intel зосереджується на скороченні витрат і має намір заощадити $10 млрд у межах оголошеної програми реструктуризації.

Попри затримки в Європі, проєкти Intel у США залишаться незмінними.

Компанія одержить до $3 млрд фінансування від уряду США для збільшення виробництва напівпровідників, зокрема для військових. Також Intel скоротить 15% штату для оптимізації витрат.

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Крім того, Intel оголосила про партнерство з Amazon Web Services для спільної розробки мікросхем під індивідуальні потреби замовників.

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