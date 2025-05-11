Кувейтська влада заборонила майнінг: енерговитрати скоротилось вполовину — Finance.ua

Кувейтська влада заборонила майнінг: енерговитрати скоротилось вполовину
Влада міста в Кувейті під назвою Аль-Вафра заборонила криптомайнінг. У результаті енерговитрати скоротились на 55%.
Про це пише Reuters.
Чому Кувейт вирішив заборонити криптомайнінг
Влада Кувейту вважає, що майнінгові ферми причетні до «великої» енергетичної кризи.
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Країна-член ОПЕК бореться з гострою енергетичною кризою, спричиненою зростанням населення, розширенням міст, підвищенням температури та затримкою технічного обслуговування на деяких електростанціях.
Торгівля криптовалютою в цій країні заборонена, але напряму майнінгу це не стосується.
Однак міністерство внутрішніх справ розглядає це як «незаконну експлуатацію електроенергії, яка може спричинити перебої в житлових, комерційних та сервісних зонах, що створює пряму загрозу громадській безпеці».
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Уряд Аль-Вафра провів масовий рейд у близько 100 будинках, де могли знаходитись майнінгові ферми. Деякі з цих домогосподарств споживали у 20 разів більше електроенергії, ніж середньостатистичний кувейтський будинок.
Чому майнери обирають Кувейт
Кувейт — невелика, багата на нафту країна на Близькому Сході, де електроенергія недорога. Через це вона стала привабливим регіоном для криптомайнерів.
Однак урбанізація призвела до того, що криптомайнінг почав конкурувати з побутовими потребами мешканців та іншими підприємствами за електроенергію.
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