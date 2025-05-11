Кувейтська влада заборонила майнінг: енерговитрати скоротилось вполовину — Finance.ua

Кувейтська влада заборонила майнінг: енерговитрати скоротилось вполовину Сьогодні 22:09 — Світ

Кувейтська влада заборонила майнінг: енерговитрати скоротилось вполовину

Влада міста в Кувейті під назвою Аль-Вафра заборонила криптомайнінг. У результаті енерговитрати скоротились на 55%.

Про це пише Reuters.

Чому Кувейт вирішив заборонити криптомайнінг

Влада Кувейту вважає, що майнінгові ферми причетні до «великої» енергетичної кризи.

Країна-член ОПЕК бореться з гострою енергетичною кризою, спричиненою зростанням населення, розширенням міст, підвищенням температури та затримкою технічного обслуговування на деяких електростанціях.

Торгівля криптовалютою в цій країні заборонена, але напряму майнінгу це не стосується.

Однак міністерство внутрішніх справ розглядає це як «незаконну експлуатацію електроенергії, яка може спричинити перебої в житлових, комерційних та сервісних зонах, що створює пряму загрозу громадській безпеці».

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Уряд Аль-Вафра провів масовий рейд у близько 100 будинках, де могли знаходитись майнінгові ферми. Деякі з цих домогосподарств споживали у 20 разів більше електроенергії, ніж середньостатистичний кувейтський будинок.

Чому майнери обирають Кувейт

Кувейт — невелика, багата на нафту країна на Близькому Сході, де електроенергія недорога. Через це вона стала привабливим регіоном для криптомайнерів.

Однак урбанізація призвела до того, що криптомайнінг почав конкурувати з побутовими потребами мешканців та іншими підприємствами за електроенергію.

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