Біткойну пророкують новий рекорд ціни, — Forbes Сьогодні 12:23 — Криптовалюта

Біткойну пророкують новий рекорд ціни, — Forbes

Аналітики ринку очікують подальшого зростання вартості біткойна у найближчий час, зокрема не виключають встановлення нового рекорда його ціни. Про це пише Forbes

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Радник президента США з питань криптовалют Девід Сакс вже передбачив майбутній «бум Трампа» на цьому ринку. За його словами, нова президентська адміністрація «закінчила війну з криптовалютою», тобто послабила регуляторні обмеження, накладені попередніми урядами США.

«Я справді думаю, що це готує нас до буму Трампа в майбутньому», — сказав Сакс, вказуючи що «багато з цих змін потребують часу, щоб проявитися».

Як зазначає Forbes, минулого тижня Федеральна резервна система США справді скасувала правила часів Байдена, які заважали біржам вільно працювати з криптовалютою. Крім того, адміністрація Трампа прискорено приймає законодавство про стейблкоїни, яке, як очікується, перебудує світову фінансову систему.

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У січні перед інавгурацією Трампа криптовалюти були на піку, і біткойн коштував майже 110 000 доларів, але у квітні він різко обвалився на третину через глобальну торговельну війну, розв’язану Білим домом. В останні кілька тижнів біткойн компенсував більшу частину втрат.

«Цей відновлений настрій на ризик готує біткойн до зростання до 100 000 доларів. Рівень 95 000 доларів був ключовою зоною опору в останні тижні, і як тільки біткойн подолав його з великим запасом, імпульс швидко прискорився», — сказав криптостратег Метт Мена.

Інші інвестори теж радіють відновленню ціни біткойна, що спонукало їх подвоїти свої «бичачі» прогнози.

«Я точно не здивуюся, [якщо біткойн досягне] 200 000 або 250 000 доларів цього року. Якщо ціна скоро почне зростати та подолає новий історичний максимум, я думаю, що ситуація може стати справді шаленою», — сказав Джо Бернетт, директор з дослідження ринку Unchained.

УНІАН За матеріалами:

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