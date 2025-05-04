У Швейцарії відмовились включити Bitcoin до валютних резервів — Finance.ua

У Швейцарії відмовились включити Bitcoin до валютних резервів Сьогодні 04:09 — Криптовалюта

У Швейцарії відмовились включити Bitcoin до валютних резервів

Голова Національного банку Швейцарії (SNB) Мартін Шлегель заявив, що криптовалюти не відповідають вимогам до валютних резервів центрального банку. Таким чином він відкинув заклики криптоентузіастів, які пропонують включити Bitcoin до резервів SNB як засіб хеджування (захистів від ризику) на тлі зростання глобальних економічних ризиків.

Про це повідомляє Reuters

Що пропонують криптоактивісти

Прихильники криптовалют посилюють тиск на Нацбанк, закликаючи його купувати Bitcoin.

Вони аргументують це економічною нестабільністю, яку, на їхню думку, спричинили торговельні мита, введені президентом США Дональдом Трампом. На їхню думку, така ситуація робить ще актуальнішою потребу диверсифікації резервів Швейцарії.

Для просування цієї ідеї криптоактивісти ініціювали кампанію за проведення референдуму щодо внесення змін до Конституції Швейцарії. Зміни передбачають обов’язкове включення Bitcoin до валютних резервів країни нарівні з золотом.

Втім, під час щорічних зборів акціонерів банку в Берні голова SNB чітко дав зрозуміти: підтримки ця ініціатива не отримає.

«На цей момент криптовалюти не можуть задовольнити вимоги, які ми висуваємо до валютних резервів», — зазначив Шлегель.

Причини відмови уряду

Серед основних причин він назвав низьку ліквідність ринку криптовалют, що ускладнює оперативну купівлю або продаж активів у разі потреби.

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Окрім того, значна волатильність криптовалют, за словами Шлегеля, викликає сумніви щодо їхньої здатності зберігати вартість резервів у довгостроковій перспективі.

Його коментарі прозвучали після виступу Люціуса Мейссера, одного із засновників ініціативи Bitcoin Initiative, який закликав банк звернути увагу на потенціал BTC як «особливого активу».

«Я мушу визнати, що в сценаріях, які більшість із вас вважає нормальними, його цінність може бути невеликою», — сказав Мейссер. — «Однак у випадку багатополярного світового порядку та зниження довіри до державного боргу BTC набуде великого значення».

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