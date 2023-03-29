Курс долара в Україні у 2023 році — прогноз Concorde Capital — Finance.ua
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Курс долара в Україні у 2023 році — прогноз Concorde Capital

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Середній курс долара в Україні у 2023 році буде на рівні 36,6 грн/дол.
Такий прогноз зробили аналітики Concorde Capital, відзначаючи, що середній курс цього року буде на рівні офіційного, передає 24 канал.
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На думку аналітиків, резерви НБУ становитимуть майже 31 мільярд доларів.
Також наголошується, що це найоптимістичніший прогноз по курсу долара серед озвучених експертами Concorde Capital, Dragon Capital, ICU, Morgan Stanley, GET, IER, Oxford Economics і sense Bank.
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Крім того, за прогнозом аналітиків реальний ВВП буде — 3%, а номінальний ВВП — 157 мільярдів доларів.
На початку квітня курс долара коливатиметься в діапазоні 38-38, 8 грн/дол., прогнозує директор департаменту казначейських операцій «Юнекс Банку» Ганна Золотько.
Директор департаменту казначейства акціонерного товариства «КОМІНБАНК» Герман Марченко, впевнений, що курс долара і курс євро в квітні будуть знаходитися в звичних коридорах. Істотних економічних і військово-політичних причин для глобальних змін на валютному ринку на даний момент немає.
Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій не виключає, що курс долара в Україні в квітні буде знаходитися в коридорі 38-38, 5 грн/дол., гривня продовжить зміцнюватися.

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За матеріалами:
УНІАН
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