Курс BTC зміниться через жінок: мільярдер назвав умову — Finance.ua

Курс BTC зміниться через жінок: мільярдер назвав умову

Вчора 23:16 — Фінтех і Картки

Курс головної криптовалюти може зрости до $250 тис., і ключову роль у цьому відіграють жінки.

Про це у YouTube-шоу Wolf of All Streets заявив інвестор-мільярдер Тім Дрейпер.

За його словами, це станеться, якщо мережі роздрібної торгівлі додадуть можливість сплачувати за косметику, одяг, побутову хімію та інші товари в BTC.

Він стверджує, що з додаванням Bitcion як засобу оплати у роздрібних магазинах усі жінки заведуть собі BTC-гаманці.

«Тоді ви побачите, що ціна BTC перевершить мою оцінку у $250 тисяч», — упевнений мільярдер.

Це більш ніж у 8 разів більше за нинішній курс — згідно з даними найбільшої криптобіржі Європи WhiteBIT , станом на 31 травня біткойн торгується на рівні $31,5 тис.

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