Аналітик Deutsche Bank впевнена: незважаючи ні на що, Bitcoin дорожчатиме — Finance.ua
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Аналітик Deutsche Bank впевнена: незважаючи ні на що, Bitcoin дорожчатиме

Вчора 20:42Фінтех і Картки
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Старший аналітик Deutsche Bank Research і автор книги «Демократизація фінансів» Маріон Лабур поділилася своїм поглядом на криптовалюти і цінову поведінку ринку.
Експерт відзначила, що при регулюванні ринку в криптовалюти зайде більше інституціональних інвесторів, а тому ліквідність повинна збільшитися.
«У випадку з Bitcoin у нас є обмежена пропозиція — більше 90% біткоїнів вже знаходяться в обігу. А коли у вас є фіксована пропозиція зі зростаючим попитом, ціни мають тенденцію до зростання, що ми і бачили в минулому році», — вважає Лaбуp.
Також вона закликала уважно вивчати те, у що збираєтеся інвестувати, привівши в приклад крах криптовалюти Luna.
«Я гадаю, що те, що сталося нещодавно, може бути гарним нагадуванням, тому що криптовалюти різні, і ми не повинні порівнювати біткоїн, який є найстаршим і найбільшим з точки зору капіталізації, з новими гравцями ринку», — зазначила вона.

Довідка Finance.ua:

  • трейдер, відомий під псевдонімом Cred, заявив, що найнегативніший сценарій включає зниження вартості Bitcoin на 50% із зупинками на значеннях $20 000 і $14 000 протягом одного місяця;
  • за словами аналітиків фінансового холдингу JPMorgan, справедлива ціна Bitcoin становить $38 000.

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За матеріалами: noworries
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