Аналітик Deutsche Bank впевнена: незважаючи ні на що, Bitcoin дорожчатиме — Finance.ua

Аналітик Deutsche Bank впевнена: незважаючи ні на що, Bitcoin дорожчатиме

Вчора 20:42 — Фінтех і Картки

Старший аналітик Deutsche Bank Research і автор книги «Демократизація фінансів» Маріон Лабур поділилася своїм поглядом на криптовалюти і цінову поведінку ринку.

Експерт відзначила, що при регулюванні ринку в криптовалюти зайде більше інституціональних інвесторів, а тому ліквідність повинна збільшитися.

«У випадку з Bitcoin у нас є обмежена пропозиція — більше 90% біткоїнів вже знаходяться в обігу. А коли у вас є фіксована пропозиція зі зростаючим попитом, ціни мають тенденцію до зростання, що ми і бачили в минулому році», — вважає Лaбуp.

Також вона закликала уважно вивчати те, у що збираєтеся інвестувати, привівши в приклад крах криптовалюти Luna.

«Я гадаю, що те, що сталося нещодавно, може бути гарним нагадуванням, тому що криптовалюти різні, і ми не повинні порівнювати біткоїн, який є найстаршим і найбільшим з точки зору капіталізації, з новими гравцями ринку», — зазначила вона.

Довідка Finance.ua:

трейдер, відомий під псевдонімом Cred, заявив, що найнегативніший сценарій включає зниження вартості Bitcoin на 50% із зупинками на значеннях $20 000 і $14 000 протягом одного місяця;

за словами аналітиків фінансового холдингу JPMorgan, справедлива ціна Bitcoin становить $38 000.



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