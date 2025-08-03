Купівля валюти та депозити: як це впливає на допомогу ВПО — Finance.ua

Купівля валюти та депозити: як це впливає на допомогу ВПО Сьогодні 10:10 — Особисті фінанси

Купівля валюти та депозити: як це впливає на допомогу ВПО

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які звертаються по щомісячну допомогу на проживання, мають враховувати обмеження, що стосуються їхніх фінансових операцій.

Юристи «Юридичного порадника для ВПО» роз’яснили , у яких випадках державна допомога може бути не призначена або припинена.

Коли купівля валюти впливає на виплати ВПО

Допомогу не призначають або припиняють, якщо ВПО або член його родини:

купували іноземну валюту — готівкову чи безготівкову;

або банківські метали (золото, срібло тощо)

— на загальну суму понад 100 тис. грн (за три місяці до звернення по допомогу або під час її отримання).

Винятком є кошти, отримані:

від благодійних організацій;

на оплату лікування, протезування, реабілітації, навчання чи соціальних послуг.

Коли депозити впливають на виплати ВПО

Допомога може бути не призначена або припинена, якщо:

станом на 1 число місяця, з якого призначається або виплачується допомога, на депозитних рахунках є понад 100 тис. грн ;

; є облігації внутрішньої державної позики зі строком погашення, що настав або визначений моментом пред’явлення вимоги — також на суму понад 100 тис. грн.

Ці обмеження стосуються не лише заявника, а й членів його родини.

Ці обмеження не застосовуються до сімей, де є особа, яка отримує одноразову або щорічну допомогу як така, що була позбавлена волі внаслідок збройної агресії рф.

Що спільного між валютними операціями та депозитами

Перевищення встановлених законодавством лімітів може свідчити про те, що людина має достатній фінансовий ресурс і не підпадає під критерії отримання державної допомоги, зазначають фахівці.

100 тис. грн — це гранична сума, перевищення якої може стати підставою для відмови у допомозі або її припинення.

Однаковий період для аналізу — три місяці до звернення і весь час отримання допомоги.

Моніторинг операцій здійснюється автоматично: банки та державні реєстри передають дані, на підставі яких приймається рішення.

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