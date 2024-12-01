Куди йшли гроші з держбюджету у 2024 році: аналіз Рахункової палати — Finance.ua

Куди йшли гроші з держбюджету у 2024 році: аналіз Рахункової палати Сьогодні 20:02

Куди йшли гроші з держбюджету у 2024 році: аналіз Рахункової палати

Видатки за три квартали 2024 року проведено в обсязі 2,98 трлн грн (68,7% плану на рік), з них майже 65% - на заходи, пов’язані з безпекою й обороноздатністю держави.

Про це свідчить аналіз Рахункової палати України.

Видатки на національну безпеку й оборону із загального фонду проведено на 7,3% менше плану на звітний період.

«Це насамперед спричинено незавершенням закупівель для придбання товарів оборонного призначення. Для виконання запланованих на рік заходів із національної безпеки й оборони у жовтні-грудні необхідно провести видатки на суму 737 млрд гривень Така значна сума створить навантаження на держбюджет наприкінці року і посилить ризик зростання дебіторської заборгованості», — йдеться у повідомленні.

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Також менше запланованого провели видатки на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, — на 20%, виплату субсидій — на 21,9%.

Щодо резервного фонду держбюджету, то Урядом розподілено 99,9% коштів, запланованих на рік, переважно на заходи, пов’язані з безпекою та обороноздатністю держави. Водночас значна частина розподілених видатків не проведена вчасно. Зокрема, на будівництво фортифікацій проведено видатків на 27,2% менше плану на звітний період, а на придбання обладнання оборонного призначення для Міноборони та Держспецзв’язку — на 85,6%.

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Кабінет Міністрів України розподілив 21,1 млрд грн (85,8%) наявного ресурсу фонду ліквідації наслідків збройної агресії, однак видатків було проведено менше запланованого: на 30,9% - на захист об’єктів критичної інфраструктури, на 87,4% - на відновлення інфраструктурних об’єктів, зокрема житла.

Під час засідання Голова Рахункової палати Ольга Піщанська наголосила на посиленні ризику невикористання Агентством відновлення виділених коштів до кінця року через тривалий перерозподіл коштів між об’єктами, низьку якість проєктної документації, мобілізацію працівників призовного віку, які виконують будівельні роботи, відтермінування проведення Казначейством платежів за капітальними видатками, які здійснюються в порядку черговості.

Головними розпорядниками не забезпечено затвердження частини паспортів бюджетних програм (3,6%), що унеможливлює проведення видатків.

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