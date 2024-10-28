Бюджети міст: скільки доходів та видатків припадає на одного мешканця — Finance.ua

Бюджети міст: скільки доходів та видатків припадає на одного мешканця Сьогодні 17:04

Бюджети міст: скільки доходів та видатків припадає на одного мешканця

Журналісти проаналізували бюджети українських міст і склали рейтинг, де заробляють і витрачають найбільше в розрахунку на одного мешканця.

Найвищі доходи та витрати бюджету на одного мешканця, звичайно, у Києві: 22,4 тисячі гривень та 15,1 тисяч гривень відповідно. Столичний бюджет за доходами зараз виконано на 81,3%, за видатками — на 44,5%.

Доходи бюджетів на одного мешканця

У Львові на одного мешканця припадає 15,3 тисяч гривень доходів бюджету, у Дніпрі — 14,4 тисяч, в Ужгороді — 13,2 тисяч, у Вінниці — 12,2 тисяч, у Житомирі — 11,5 тисяч, у Луцьку та Чернівцях — по 11,2 тисяч.

По 10,9 тисяч гривень бюджетних надходжень припадає на одного мешканця у Хмельницькому та Черкасах. У Тернополі цей показник становить 10,8 тисяч, у Чернігові — 10,7 тисяч, у Івано-Франківську — 10,3 тисяч, у Рівному та Сумах — по 10 тисяч, у Запоріжжі — 9,6 тисяч, у Харкові — 9, 5 тисяч, в Одесі — 9,4 тисячі.

Найменше доходів бюджету припадає на одного мешканця у Краматорську, Миколаєві та Херсоні — 8,8 тисяч та 7,8 тисяч відповідно.

Видатки бюджетів на одного мешканця

Після Києва найвища сума видатків на одного мешканця у бюджеті Ужгорода — 12,2 тисяч. Трохи відстає Дніпро — 12 тисяч.

У бюджеті Вінниці на одного мешканця припадає 11,4 тисяч видатків, Львова — 11,3 тисяч, Хмельницького — 11,1 тисяч, Луцька — 10,7 тисяч, Житомира — 10,5 тисяч, Черкас — 10,3 тисяч, Івано- Франківська — 10 тисяч, Тернополя — 9,8 тисяч, Рівного — 9,2 тисяч.

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По 8,6 тисяч гривень витрат припадає на одного мешканця у Чернівцях та Чернігові, по 8,4 тисяч — у Сумах, по 8,2 тисяч — у Запоріжжі, по 8 тисяч — в Одесі, по 7,9 тисяч — у Краматорську, по 7,5 тисяч — у Миколаєві та Харкові.

На одного жителя Херсона припадає лише 6,1 тисяч гривень бюджетних видатків.

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