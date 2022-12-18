Куди найчастіше їздили туристи у 2022 році: рейтинг міст — Finance.ua
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Куди найчастіше їздили туристи у 2022 році: рейтинг міст

Світ
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Куди найчастіше їздили туристи у 2022 році: рейтинг міст
Куди найчастіше їздили туристи у 2022 році: рейтинг міст
У 2022 році туристична сфера потроху відновлювалася у всьому світі після COVID-паузи. Аналітики назвали напрямки, які мандрівники обирали найчастіше.
Як пише CNN, аналітична компанія Euromonitor оприлюднила 100 міст світу, які користувалися найбільшою популярністю серед туристів у 2022 році. ТОП-100 другий рік поспіль очолює столиця Франції — Париж.
Цьогоріч перші позиції дісталися Європі — до рейтингу увійшли 40 європейських міст, а Італія (6 міст), Іспанія (5 міст) і Греція (4 міста) стали лідерами у Західній Європі.
Водночас очолила рейтинг другий рік поспіль столиця Франції — Париж. Новий звіт хвалить столицю Франції як «найефективніший напрямок у світі» завдяки її «виключним показникам у сферах туристичної політики та привабливості, туристичної інфраструктури та ефективності туризму».
До ТОП-10 загалом увійшли 8 міст Європи. Це аналітики пов’язують, в першу чергу, з доступністю поїздок всередині Європи, послабленням COVID-обмежень і відновленням міжнародних поїздок.
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"Хоча 2022 рік був позитивним для туристичного сектору, шлях до повного відновлення після пандемії довгий, а державна підтримка залишається критично важливою в усіх регіонах",— зазначив Euromonitor.
Аналітики вказують на стрімке зростання інфляції, погіршення економічних умов і війну в Україні як фактори, які можуть вплинути на швидкість відновлення туризму.

10 найпопулярніших міст світу серед туристів в 2022

  • Париж;
  • Дубай;
  • Амстердам;
  • Мадрид;
  • Рим;
  • Лондон;
  • Мюнхен;
  • Берлін;
  • Барселона;
  • Нью-Йорк.
Водночас, азійський регіон показав змішані результати на регіональному рівні через обмеження на поїздки, пов’язані з коронавірусом. У доковідні часи у верхній частині списку переважали азійські напрямки, а лідирували Гонконг і Бангкок. Втім, компанія зауважила, що за цими напрямками слід спостерігати у 2023 році.
Зауважимо, при складанні рейтингу враховувалися шість критеріїв: політика у сфері туризму, сталий розвиток, інфраструктура, здоров’я, безпека та економічні показники.
До речі, зручно вивчати іноземну як онлайн, так і офлайн можна у Speak Up — міжнародній мережі шкіл англійської мови, яка налічує десятки шкіл в Україні та у всьому світі. Серед переваг програми: спілкування лише англійською, що у рази прискорює навчання, та сучасний формат та доступ до навчання з будь-якої точки світу.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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