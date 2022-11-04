Україна увійшла до рейтингу привабливості країн для талантів — Finance.ua

Україна увійшла до рейтингу привабливості країн для талантів Вчора 18:33

Україна увійшла до рейтингу привабливості країн для талантів

Бізнес-школа INSEAD та американський дослідницький інститут Portulans Institute опублікували рейтинг привабливості країн для талантів. Україна посіл 66 сходинку в списку.

Дослідження є всеосяжним щорічним звітом, який визначає, як країни та міста розвиваються, залучають і утримують таланти. Це ресурс, який дозволяє зрозуміти глобальну картину конкурентоспроможності талантів і розробити стратегії для стимулювання своєї економіки. Звіт за 2022 рік охоплює 133 країни та 175 міст із 79 економік у всьому світі з усіма групами доходу.

Основне з рейтингу

На першому місці в рейтингу Швейцарія. Слідом за нею йдуть Сінгапур, Данія, США, Швеція, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія, Австралія та Британія.

Україна посіда 66 місце, поруч з Молдовою і Албанією. Це на дві сходинки нижче, аніж у минулорічному рейтингу і на чотири вижче ніж два роки тому.

Загалом у списку 133 країни. На останнії місцях в ньому Ефіопія, Конго і Чад.

Як пишуть автори дослідження, Україна стала єдиною країною з рівнем доходу нижче середнього, яка потрапила у верхню половину рейтингу. Решта країн із таким доходом знаходяться аж в останній третині списку.

Тобто Україна залишається найкращою країною з рівнем доходу нижче середнього. Однак потрібно врахувати, що більшість даних, використаних для розрахунку індексу, збирали ще до повномасштабної війни.

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