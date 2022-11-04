Україна увійшла до рейтингу привабливості країн для талантів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна увійшла до рейтингу привабливості країн для талантів

69
Україна увійшла до рейтингу привабливості країн для талантів
Україна увійшла до рейтингу привабливості країн для талантів
Бізнес-школа INSEAD та американський дослідницький інститут Portulans Institute опублікували рейтинг привабливості країн для талантів. Україна посіл 66 сходинку в списку.
Дослідження є всеосяжним щорічним звітом, який визначає, як країни та міста розвиваються, залучають і утримують таланти. Це ресурс, який дозволяє зрозуміти глобальну картину конкурентоспроможності талантів і розробити стратегії для стимулювання своєї економіки. Звіт за 2022 рік охоплює 133 країни та 175 міст із 79 економік у всьому світі з усіма групами доходу.

Основне з рейтингу

  • На першому місці в рейтингу Швейцарія. Слідом за нею йдуть Сінгапур, Данія, США, Швеція, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія, Австралія та Британія.
  • Україна посіда 66 місце, поруч з Молдовою і Албанією. Це на дві сходинки нижче, аніж у минулорічному рейтингу і на чотири вижче ніж два роки тому.
  • Загалом у списку 133 країни. На останнії місцях в ньому Ефіопія, Конго і Чад.
Як пишуть автори дослідження, Україна стала єдиною країною з рівнем доходу нижче середнього, яка потрапила у верхню половину рейтингу. Решта країн із таким доходом знаходяться аж в останній третині списку.
Тобто Україна залишається найкращою країною з рівнем доходу нижче середнього. Однак потрібно врахувати, що більшість даних, використаних для розрахунку індексу, збирали ще до повномасштабної війни.
За матеріалами:
Ain.Ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.