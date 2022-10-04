Куди і скільки відправлено української пшениці (інфографіка) — Finance.ua

Куди і скільки відправлено української пшениці (інфографіка) Вчора 21:00 — Аграрний ринок

З 1 серпня по 30 вересня через порти Великої Одеси було відвантажено 5,5 млн тонн аграрної продукції на 241 кораблях. Близько 40% вантажів пішло з порту Південний.

Про це повідомляє Мінагрополітики

За серпень Коридором було експортовано 1,62 млн тонн зернових та продуктів переробки, а в вересні — 3,9 млн тонн.

Серед вантажів, які залишили порти Великої Одеси за два місяці, — кукурудза — 44%, частка пшениці перевищує 28%.

У вересні в порівнянні з серпнем частка кукурудзи впала з 61,4% до 37,2 % від усіх вантажів в основному через стрімке зростання відвантажень ячменю, ріпаку, олій та шротів. Частка пшениці в вантажах, відправлених коридором, зросла з 21.2% у серпні до 31,3 % у вересні.

Пшениці за два місяці роботи Коридору було відвантажено 1, 55 млн тонн з яких до країн Африки, Близького Сходу, Південно-Східної Азії та Туреччини — 72%. В країні Африканського континенту відвантажено майже 423 тис тонн пшениці.

Зокрема, до Эфіопії вже відправлено 53,3 тис тонн, до Кенії — 51,3 тис тонн, до Сомалі — 28,5 тис тонн, до Судану 65,6 тис тонн. Частка країн Африки в експорті пшениці через Зерновий коридор за два перші місяці роботи склала 27%.

Крім того, вже відправлено пшеницю до Афганістану — 2% від відвантажень пшениці Зерновим коридором, та Ємену — 3% від обсягу пшениці, експортованої з України Коридором за серпень-вересень 2022.

Частка Туреччини у торгівлі українською пшеницею — 25,6%. Туреччина — один з найбільших хабів з переробки пшениці на борошно, яке згодом також частково надійде до країн, які знаходяться на межі голоду.

Крім того, налагоджені поставки до Бангладеш — 210,4 тис тонн, тому ми сподіваємось на швидке повернення українського хліба на ринки країн, які потерпають від голоду, в тому числі за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP).

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