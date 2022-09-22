«Зернові коридори» дозволили експортувати понад 10 мільйонів тонн продовольства — Мішель — Finance.ua

«Зернові коридори» дозволили експортувати понад 10 мільйонів тонн продовольства — Мішель Вчора 09:30 — Аграрний ринок

«Зернові коридори» дозволили експортувати понад 10 мільйонів тонн продовольства — Мішель

«Коридори солідарності» між Україною і ЄС та Чорноморська зернова ініціатива під егідою ООН дозволили частково зняти гостроту глобальної продовольчої кризи та доставити українське збіжжя до країн, які його найбільше потребують у Африці, в Азії та на Близькому Сході.

Про це у Нью-Йорку під час виступу на Глобальному саміті продовольчої безпеки в контексті Генеральної Асамблеї ООН заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель.

«Доставка зерна з України була одним з наших головних пріоритетів. Наші „коридори солідарності“ ЄС-Україна дозволили доставити більше 10 мільйонів тонн продовольчих товарів. Це, а також Чорноморська зернова ініціатива під егідою ООН, дозволили дійсно змінити ситуацію. Йдеться про доставлення продовольства в країни, які його найбільше потребують, та про стабілізацію ринків. Усупереч російській дезінформації, це продовольство потрапляє в Африку, на Близький Схід та в Азію», — сказав президент Європейської Ради.

Він зауважив, що поточна криза далеко виходить за межі суто продовольчої проблеми — це свого роду «ідеальний шторм», який поєднує виклики у забезпеченні продовольством, у енергетиці та в економіці.

«Продовольча безпека є на сьогодні головним глобальним викликом. Сьогоднішня продовольча криза загострилася внаслідок війни росії проти України. Вона вразила кожну країну, і ми маємо знайти спільну відповідь на локальні потреби. На сьогодні більше 200 мільйонів людей у світі потребують їжі і навіть більше — можуть втратити життя внаслідок голоду. Це є неприйнятним. Голод загрожує багатьом частинам світу, і настав час перевести політичні зобов’язання у конкретні дії», — зауважив Мішель.

Він нагадав, що Європейський Союз разом із країнами-членами вже представив так звану Глобальну спільну відповідь для продовольчої безпеки, яка включає виділення суми близько восьми мільярдів євро до 2024 року, яка буде спрямована на надання гуманітарної допомоги та для пошуку короткострокових та довгострокових рішень для країн, яким вони є особливо необхідні, зокрема в Африці.

Ще одним пріоритетом, за словами президента Євроради, є подолання браку добрив. Для вирішення цієї проблеми ЄС сприятиме налагодженню власного виробництва добрив у країнах, які їх потребують, особливо в Африці. Подібним чином уже було розгорнуто виробництво вакцин під час пандемії коронавірусу, і цей приклад надихає на подальші зусилля. Вперше ЄС оголосив вказану ініціативу на зустрічі G7 у Німеччині, але подальший розвиток цього проєкту потребує участі міжнародних донорів, урядів та приватного сектору, координації спільних зусиль.

«Війна росії проти народу України є випробуванням для нашого міжнародного порядку, що оснований на правилах. Ми віримо, що глобальне співробітництво може перетворити світ на краще та на більш безпечне місце. Ми віримо в Об’єднані Нації, які відіграють центральну роль у координації міжнародної відповіді на ці кризи.... Ця робота може бути виконана лише разом», — підбив підсумок Мішель.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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