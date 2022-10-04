росія продає викрадене зерно і витрачає гроші на війну в Україні, - AP — Finance.ua
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росія продає викрадене зерно і витрачає гроші на війну в Україні, - AP

Аграрний ринок
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росія вивезла з окупованих регіонів України десятки суден із зерном, та виручені від продажу кошти направила на фінансування війни.
Про це повідомляє AP.
Згідно з розслідуванням, росія вкрала українського зерна на 530 млн доларів. Журналісти використовували супутникові знімки та дані морського зв’язку, щоб відстежити 30 суден, які перевозили зерно з окупованих регіонів України до портів Туреччини, Сирії, Лівану та інших країн.
Також аналізувалися документи у відкритому доступі, публікації у соціальних мережах та коментарі фермерів, щоб розкрити деталі масової операції рф щодо контрабанди українського зерна.
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Зокрема, росіяни крали зерно у Мелітополі та вантажили його у портах Феодосії та Севастополя. Мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив, що окупанти переміщують величезну кількість зерна з регіону потягами та вантажівками дорогами загального користування до портів у росії та Криму.
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Нагадаємо, що СБУ виявила двох «міністрів» в окупованому Криму, які допомагають викрадати українське зерно з тимчасово окупованої території півдня України.
Також повідомлялося, що суд наклав арешти на шість морських суден, які заходили до закритих портів Криму та вивозили вкрадене зерно.
За матеріалами:
РБК-Україна
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