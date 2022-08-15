Кубраков повідомив, чи зміняться ціни на пальне із поверненням акцизів — Finance.ua
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Кубраков повідомив, чи зміняться ціни на пальне із поверненням акцизів

Особисті фінанси
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Після часткового повернення акцизів на дизпаливо та бензини ціни на них не зміняться, або ж коливання буде «в межах похибки», вважає міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Про це він розповів у ході брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ.
Кубраков розповів, що акцизи планується повернути частково, а не у повній мірі до рівня, який діяв до початку повномасштабної війни.
Акцизи та ПДВ на пальне були скасовані у березні на тлі кризи на ринку пального, тож уряд робив все, аби наситити ринок ресурсом. У липні, заявив міністр, ситуація стабілізувалася: пальне є у всіх мереж АЗС, у всіх регіонах, як у великих, так і малих мережах.
Він зауважив, що попри підвищення курсу гривні Національним банком, ціни на пальне на деяких АЗС продовжують падати. Це зумовлено тим, що вартість пального на світових ринках теж зменшується, пояснив міністр.
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З огляду на ці обставини Мінінфраструктури запропонувало запровадити акцизний податок на бензин і дизель на рівні 100 євро за 1000 л. До повномасштабної війни ставки становили 213 євро та 140 євро відповідно, тож уряд пропонує повернути їх частково.
«Зараз ціна на світових ринках продовжує падати. ... Я сподіваюсь, що роздрібні ціни на дизель взагалі не буде змінено в роздробі, а на бензин підвищення буде незначним», — розповів Кубраков, і згодом уточнив, що підвищення припускається «в межах похибки».
Водночас Кубраков заявив, що підвищення податку на додану вартість з наразі чинних пільгових 7% до «довоєнних» 20% наразі не планується.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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