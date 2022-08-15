Скасування пільгового оподаткування на пальне: навіщо це уряду — Finance.ua

Скасування пільгового оподаткування на пальне: навіщо це уряду Вчора 17:32 — Енергетика

Скасування пільгового оподаткування на пальне: навіщо це уряду

З’явився текст законопроекту № 7668 про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку, яким передбачено замість нульової ставки акцизу встановити акциз в розмірі для всіх видів палива.

Про йдеться на сайті ВР.

Що пропонують? Проєкт Закону пропонує внести внести зміни до Податкового кодексу України і встановити на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, ставки акцизного податку на бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан в розмірі 100,00 євро за 1000 літрів.

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Повідомляється, що для узгодження норм Податкового кодексу України передбачено також внесення відповідних змін до абзацу першому пункту 82 підрозділу 2 «Особливості справляння податку на додану вартість» розділу XX «Перехідні положення».

Навіщо це? Аргументація у документі полягає у тому, що існує суттєвий дефіцит коштів для виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування, а для фінансування дорожніх робіт практично зовсім відсутні кошти, що не дає можливості забезпечити утримання мережі автомобільних доріг загального користування державного значення в належному технічному стані, а також проведення аварійно-відновних робіт на ділянках доріг та штучних спорудах, що зазнали руйнувань та пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації.

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