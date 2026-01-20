0 800 307 555
Кризові умови: що треба зробити для фінансового планування сім’ї (інфографіка)

Особисті фінанси
434
Збалансований сімейний бюджет та регулярне планування фінансів допомагають зберегти спокій, навіть коли економічна ситуація нестабільна.
Про основні кроки, які необхідно зробити для фінансового планування сімей у кризових умовах, пише Фінкульт.
Кризові умови: що треба зробити для фінансового планування сім’ї (інфографіка)

Складіть бюджет сім’ї

Порахуйте доходи та витрати за останні 2−3 місяці, щоб оцінити стан свого бюджету. Визначте доходи та обов’язкові витрати — харчування, комунальні платежі, навчання дітей. Всі інші витрати розподіліть за категоріями чи то принципом «потреби — бажання».

Створіть резервний фонд

Визначте та заощаджуйте конкретну суму для формування фінансової «подушки безпеки» (наприкад, розпочніть від 5−10% доходу). Заощадження мають становити в сумі мінімум від 3−6 місяців витрат.
Розділіть фінансову «подушку безпеки» на дві частини:
  • «швидкий доступ» (готівка або картковий рахунок) — на непередбачені дрібні витрати;
  • «резерв» (депозит чи ощадний рахунок) — для серйозних викликів. Фінансова подушка безпеки підвищує фінансову стійкість — це ваш антикризовий план, який дозволяє пережити складні часи без паніки й боргів.

Відстежуйте витрати

Впровадьте регулярний моніторинг витрат: на які потреби витрачаються гроші, де можна зекономити без зайвого стресу.
Диверсифікуйте доходи

Розподіляйте депозити між кількома банками в межах гарантованої суми. Це знижує ризики у випадку неплатоспроможності одного із банків. Зберігайте гроші на рахунку в банках-учасниках Фонду гарантування вкладів.
Банківські вклади фізичних осіб та ФОПів захищені Фондом гарантування вкладів. Під час війни в Україні та протягом трьох місяців після її завершення, відшкодування коштів — 100%, після цього — 600 000 гривень на одного вкладника в одному банку.
Раніше писали, що у 2026 році змінився поріг середньомісячного доходу сім’ї, який дає право на отримання пільги на оплату житлово-комунальних послуг.
Пільга зазвичай надається, якщо сукупний дохід сім’ї не перевищує межу, що дає право на податкову соціальну пільгу. Розрахунок проводиться так: прожитковий мінімум для працездатної особи множиться на 1,4 і округлюється до найближчих 10 гривень.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Розраховуйте на
