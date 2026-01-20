Кризові умови: що треба зробити для фінансового планування сім’ї (інфографіка) Вчора 17:02 — Особисті фінанси

Збалансований сімейний бюджет та регулярне планування фінансів допомагають зберегти спокій, навіть коли економічна ситуація нестабільна.

Про основні кроки, які необхідно зробити для фінансового планування сімей у кризових умовах, пише Фінкульт.

Складіть бюджет сім’ї

Порахуйте доходи та витрати за останні 2−3 місяці, щоб оцінити стан свого бюджету. Визначте доходи та обов’язкові витрати — харчування, комунальні платежі, навчання дітей. Всі інші витрати розподіліть за категоріями чи то принципом «потреби — бажання».

Створіть резервний фонд

Визначте та заощаджуйте конкретну суму для формування фінансової «подушки безпеки» (наприкад, розпочніть від 5−10% доходу). Заощадження мають становити в сумі мінімум від 3−6 місяців витрат.

Розділіть фінансову «подушку безпеки» на дві частини:

«швидкий доступ» (готівка або картковий рахунок) — на непередбачені дрібні витрати;

«резерв» (депозит чи ощадний рахунок) — для серйозних викликів. Фінансова подушка безпеки підвищує фінансову стійкість — це ваш антикризовий план, який дозволяє пережити складні часи без паніки й боргів.

Відстежуйте витрати

Впровадьте регулярний моніторинг витрат: на які потреби витрачаються гроші, де можна зекономити без зайвого стресу.

Диверсифікуйте доходи

Розподіляйте депозити між кількома банками в межах гарантованої суми. Це знижує ризики у випадку неплатоспроможності одного із банків. Зберігайте гроші на рахунку в банках-учасниках Фонду гарантування вкладів.

Банківські вклади фізичних осіб та ФОПів захищені Фондом гарантування вкладів. Під час війни в Україні та протягом трьох місяців після її завершення, відшкодування коштів — 100%, після цього — 600 000 гривень на одного вкладника в одному банку.

Раніше писали , що у 2026 році змінився поріг середньомісячного доходу сім’ї, який дає право на отримання пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

Пільга зазвичай надається, якщо сукупний дохід сім’ї не перевищує межу, що дає право на податкову соціальну пільгу. Розрахунок проводиться так: прожитковий мінімум для працездатної особи множиться на 1,4 і округлюється до найближчих 10 гривень.

