Криза ринку праці: чи готові українські спеціалісти змінити офіс і перейти у робітничу професію — Finance.ua

Криза ринку праці: чи готові українські спеціалісти змінити офіс і перейти у робітничу професію Вчора 12:07 — Особисті фінанси

Криза ринку праці: чи готові українські спеціалісти змінити офіс і перейти у робітничу професію, www.freepik.com

У деяких професійних сферах кількість вакансій залишається критично низькою від початку війни. З найбільшими проблемами працевлаштування через дефіцит пропозицій роботи стикаються державні службовці, юристи, науковці та освітяни, представники автомобільного бізнесу, страхувальники, домашній персонал, працівники сфери видобуток сировини та інші.

Про це свідчать дані дослідження кадрового порталу grc.ua

Як зазначається, від початку війни більше 40% українців втратило роботу або через припинення діяльності їх компанії, або через переїзд, або через скорочення їх посад. Ще 22,5% працюють, але отримують неповну заробітну плату.

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Зараз більшість українських спеціалістів, не знаходячи роботу у своїй професії, або вже здобувають нову професію, або планують це зробити найближчим часом. Третина опитаних готова перейти у робітничу професію, аби мати роботу й отримувати зарплату. Ще чверть спеціалістів готова працювати «руками» в якості підробітку.

Під час кризи на ринку праці про здобуття нової професії задумується, зазвичай, більша кількість працівників:

сьогодні готові перепрофілюватися більше половини (51%) українських спеціалістів для того, аби мати роботу та отримувати зарплату;

вже здобувають нову професію 9,4% опитаних;

кожен десятий має намір здобути ту професію, про яку давно мріяв, але продовжував працювати за іншим профілем заради зарплати;

менше третини опитаних (29%) не планує перекваліфікацію найближчим часом.

Інфографіка: grc.ua

Спеціалісти робітничих професій затребувані на ринку праці та входять до десятки професійних сфер з найбільшою кількістю вакансій. Це не нове явище, адже дефіцит робітничого персоналу спостерігається на українському ринку праці протягом останніх 7-10 років.

Отже, стикаючись з проблемами працевлаштування, багато офісних співробітників готові перейти у робітничу професію, аби мати роботу та отримувати зарплату. Про такий намір заявила третина (35%) опитаних. Ще чверть опитаних (26,1%) готова працювати «руками» в якості підробітку, не змінюючи основну професію. Вже змінили професію через те, що не змогли знайти роботу за спеціальністю, 4,3% українців.

Не стикаються з проблемами працевлаштування під час кризи та залишаються затребуваними лише 13,5%.

Проте є ті, хто вважають образливим переходити у робітничу професію, маючи високий рівень освіти та досвід в іншій професії. Таку відповідь дали 15,2% опитаних спеціалістів.

Інфографіка: grc.ua

Цікаво, що під час кризи ринку праці 2014/2015 років готові були змінити крісло в офісі на роботу в полі чи у станка 39% українських спеціалістів. Здійснили б таку зміну професії лише у разі крайньої необхідності 45% опитаних. Не готові були працювати руками у будь-якому випадку 16% спеціалістів.

Серед найбільш прийнятних професій для зміни офісної спеціальності на роботу «руками» українці назвали комплектувальника, водія, фермера, садівника, городника, а також кухаря та спеціаліста бьюті-сфери.

Рейтинг привабливих робітничих професій дещо змінився за останні кілька років, адже під час кризи 2014/2015 років найбільш привабливими з можливих видів ручної роботи для українських спеціалістів є фермерство, садівництво і городництво. На другому місці була професія кухаря, на третьому — пекаря або кондитера. Замикали п’ятірку робітничих спеціальностей комплектувальник та швачка .

Інфографіка: grc.ua

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