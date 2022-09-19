В Україні запрацював «Єдиний портал вакансій» — Finance.ua

В Україні запрацював «Єдиний портал вакансій» Вчора 16:01 — Особисті фінанси

В Україні запрацював «Єдиний портал вакансій»

В Україні запрацював інструмент, який значно полегшить пошук роботи — «Єдиний портал вакансій»

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Працевлаштування — надзвичайно актуальна на сьогодні проблема для багатьох українців. Надто тих, хто змушений був покинути свої домівки через бойові дії в своєму регіоні та переїхати. Водночас бізнес, який через війну змінив локацію, а також підприємства, що відкриваються чи розширюються, в тому числі за допомоги наших грантових програм, потребують робочої сили. Новий інструмент допоможе і роботодавцям, і працівникам та сприятиме відновленню та подальшому розвитку економіки», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, план відновлення України передбачає створення більше 1 млн 700 тисяч робочих місць протягом наступних років, тож «Єдиний портал вакансій» буде дуже корисним і в майбутньому.

Про портал

Новий портал дає змогу знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі чи напрямку, очікуваного рівня зарплати.

Нові вакансії з’являються на порталі в режимі реального часу та є максимально актуальними.

Довідка Finance.ua:

створення порталу було ініційоване Міністерством економіки та Державною службою зайнятостінавесні 2022 року;

наприкінці травня булопідписано договірпро співпрацю та інформаційну взаємодію між Міністерством економіки, Державною службою зайнятості та 5 найбільшими сайтами з працевлаштування (work.ua, robota.ua, grc.ua, novarobota.ua, pidbir.com).

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

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